Rot-Weiss Essen: Berlinski - "Ich weiß noch nicht, ob der Verein mit mir plant oder nicht"

Viele Verträge laufen bei Rot-Weiss Essen aus, auch der von Ron Berlinski. Am Sonntag machte der Angreifer klar, was er will.

Zuletzt nahm sich Angreifer Ron Berlinski bei Rot-Weiss Essen selber etwas aus dem Spiel. Gegen die SpVgg Unterhaching sah er bereits in der ersten Halbzeit die Rote Karte und wurde daraufhin gesperrt. Gegen den BVB II musste er aussetzen. Beim kommenden Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken sitzt er den letzten Teil seiner Sperre ab, erst am 7. April im Heimspiel gegen den MSV Duisburg darf er wieder auflaufen. Ob es ein Teil seiner Abschiedstour in Essen ist oder nicht, das steht noch nicht fest. Klar ist: Der Stürmer hat sich mit seiner Aktion gegen Unterhaching im Vertragspoker keinen Gefallen getan. Die Pluspunkte für den 29-Jährigen liegen auf der Hand. Er verkörpert wie kaum ein anderer Akteur die Hafenstraße mit seinem unbändigen Willen. Auch als Joker ist er gleich da, rennt die gegnerischen Abwehrreihen an und strahlt den Siegeswillen aus, den es braucht, um in der 3. Liga erfolgreich zu sein. Allerdings scheint es, dass er sich nicht immer im Griff hat, die Emotionen oder die Gier, einen Ball zu erobern, lassen ihn nicht immer berechenbar erscheinen. Er wandelt immer zwischen Grätsche des Jahres und sicherer Roter Karte. Ich hab jedes Wochenende volles Haus, ich identifiziere mich mit dem Verein. Klar will ich bleiben Ron Berlinski Geht es nach dem Spieler, dann ist die Sache klar, wie Berlinski am Sonntag in der Halbzeitpause des BVB-Spiels (4:0) bei "MagentaSport" erklärte: "Ich komme aus Bochum, ich fahre 20 Minuten zum Training, ich hab jedes Wochenende volles Haus, ich identifiziere mich mit dem Verein. Klar will ich bleiben. Es gab schon Einzelgespräche, aber ich weiß noch nicht, ob der Verein mit mir plant oder nicht." Berlinski, der am 1. Juli 2022 vom SC Verl nach Essen wechselte, kam bisher auf 72 Spiele (16 Tore, acht Vorlagen). In der laufenden Spielzeit kommt er bei 26 Einsätzen auf zwei Tore und drei Vorlagen. Kein Bewerbungsschreiben, wenn man zudem die Vertragssituation im Angriff sieht. Moussa Doumbouya hat Vertrag bis 2025, zudem kam er in den letzten Wochen richtig in Fahrt. Leonardo Vonic gilt als Versprechen für die Zukunft. Er steht bis 2026 unter Vertrag, soll eventuell mal eine Ablöse einbringen. Und seit letztem Sommer schaut man eigentlich bereits nach einem neuen Angreifer, nur die knappe Kasse verbot einen Transfer Daher wäre es tendenziell eine Überraschung, sollte RWE mit Berlinski verlängern... Die Verträge dieser Spieler laufen bei RWE nach der Saison aus Felix Wienand Felix Götze Fabian Rüth Ahmed Etri - wechselt zur TSG Hoffenheim II Sascha Voelcke Sandro Plechaty José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024 Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024 Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024 Thomas Eisfeld - Option auf ein weiteres Jahr bei einer speziellen Anzahl von Spielen Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024 Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024 Marvin Obuz - ausgeliehen vom 1. FC Köln Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

