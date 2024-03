BVB II: Wiegel zeigt Brunner Seniorenbereich - darum lief Supertalent für BVB auf

Supertalent Paris Brunner spielte zum ersten im Seniorenbereich für den BVB. RWE-Verteidiger Andreas Wiegel entschied dieses Duell am Sonntag für sich.

Vor dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen (0:4) überraschte die Aufstellung der U23 von Borussia Dortmund. Denn in der ersten Elf stand Paris Brunner, der seine Premiere im Seniorenbereich feierte.

Der U17-Weltmeister kam in der laufenden Saison 17 Mal für die U19 des BVB in der Junioren-Bundesliga West zum Einsatz - hier erzielte er 16 Tore. Der 18-Jährige, der 2023 die Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 erhielt, soll an den Herrenbereich herangeführt werden, das erklärte BVB-Coach Jan Zimmermann vor dem Spiel bei "MagentaSport".

Hier betonte er: "Wir haben gesagt, unser Ziel in der 3. Liga mit der U23 ist der Klassenerhalt. Wir haben jetzt eine recht komfortable Situation, daher haben wir nun die Möglichkeit, dem einen oder anderen Zeit in der 3. Liga zu geben. Wir wollen sehen, wie weit sind die Jungs schon. Paris hatte eine super Trainingswoche bei uns, er macht spannende Sachen. Wenn es noch nicht funktioniert, dann sieht Paris, woran er noch arbeiten muss."

Und in der Tat sah man, dass das Talent noch an sich arbeiten muss. In den 72 Minuten bis zu seiner Auswechslung wirkte Brunner vor allem übermotiviert.

Sportlich hatte er vor der Pause zwei auffällige Szenen. In der 19. Minute eroberte er den Ball in der eigenen Hälfte, behauptete sich im Zweikampf und leitete einen Konter klasse ein. Er legte den Ball in den Lauf von Rodney Elongo-Yombo - doch der vertändelte den Ball beim ersten Kontakt.

In der 30. Minute ein anderes Bild. Diesmal wurde Brunner geschickt, er tauchte plötzlich alleine vor RWE-Schlussmann Jakob Golz auf. Beim Versuch Golz zu umkurven, kam er ins Straucheln und der Ball ging ins Toraus - das war die große Chance auf sein erstes Tor im Seniorenbereich.

Nach dem Wechsel fiel Brunner sportlich nicht mehr auf, dafür wirkte er von Minute zu Minute frustrierter. Vielleicht hatte er sich für seinen ersten Senioreneinsatz zu viel aufgeladen.

Immer wieder ging er in das direkte Duell mit RWE-Rechtsverteidiger Andreas Wiegel. Immer wieder verlor er diese bissigen Duelle. Nach einem abermaligen Verlust des Balles setzte der Angreifer nach und checkte Wiegel komplett weg - hier hatte er Glück, dass er nicht Gelb sah, denn das war eine reine Frustaktion.

Man hat aber auch gesehen, dass es noch ein langer Weg für ihn ist, um im Seniorenbereich anzukommen Jan Zimmermann über Paris Brunner

Nach knapp einer Stunde holte er sich doch noch Gelb ab. Wieder wirkte der Angreifer frustriert. Nach einer abgepfiffenen Offensivaktion protestierte er zunächst, warf dann den Ball auf den Boden - dafür gab es die Verwarnung.

Was bleibt nach seinem ersten Einsatz in Liga drei? Man sah, Brunner wollte, man sah, er ist auch bereit, defensiv zu arbeiten. Man sah aber auch, dass er Zeit benötigt. Wiegel hat ihm an diesen Tag gezeigt, wie hart es im Seniorenbereich zugeht.

Auch Zimmermann konstatierte nach den 90 Minuten mit Blick auf den Brunner-Einsatz: "Es blitzte immer mal wieder auf, was er kann. Man hat aber auch gesehen, dass es noch ein langer Weg für ihn ist, um im Seniorenbereich anzukommen."