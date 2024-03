Bei Preußen Münster ist eine weitere Personalentscheidung gefallen. Torhüter Maximilian Schulze Niehues wird seine Karriere beenden.

Nach den ersten Vertragsverlängerungen für die kommende Saison gibt es bei Preußen Münster nun einen Abschied zu vermelden - und zwar einen endgültigen vom Profifußball. Torhüter Maximilian Schulze Niehues wird im Sommer seine Karriere beenden. Das teilten die Adlerträger am Mittwochmorgen mit.

"Ich bin so dankbar dafür, wie mir die Menschen – egal ob im Stadion oder außerhalb – mit einer so positiven Wertschätzung gegenüberstehen", erklärt der 35-Jährige in einer Mitteilung des Drittligisten. "Es fällt mir natürlich nicht leicht und es wird ganz sicher eine riesige Herausforderung werden, nicht mehr täglich zum Stadion zu fahren. Doch ich bin überzeugt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist."

Beinahe über seine gesamte Laufbahn hinweg trug der gebürtige Warendorfer das SCP-Trikot. 2007 rückte er aus der U19 zu den Profis. Ein Jahr später zog es ihn zur zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, wo Schulze Niehues drei Saisons verbrachte. Anschließend kehrte er zurück an die Hammer Straße.

Stammkeeper ist Schulze Niehues bereits seit vielen Jahren. Er steht aktuell bei 298 Pflichtspielen für die Preußen und damit kurz vor einem besonderen Jubiläum. Geht es nach den Verantwortlichen, hätten sie den Torhüter noch länger an den Verein gebunden. "Vor seiner persönlichen Entscheidung habe ich aber den größten Respekt. Viele Spieler hoffen auf ein selbstbestimmtes Karriereende und ich bin froh, dass sich Max diesen Wunsch erfüllen kann", sagt Sportchef Peter Niemeyer.

Nach vielen Jahren im Profifußball wird Schulze Niehues nach dem Karriereende in ein neues berufliches Abenteuer starten. Der Lehramtsstudent möchte im November ein Referendariat beginnen und zuvor eine kleine Auszeit mit der Familie genießen. Zunächst aber ist Schulze Niehues im Aufstiegsrennen der 3. Liga gefordert: "Jetzt kann ich ganz befreit in die letzten Wochen gehen, um gemeinsam mit dem Verein und den Fans das Maximum herausholen zu können."