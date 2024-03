Sascha Mölders spielte als Aktiver in der Bundesliga. Als Trainer will er auch hoch hinaus. Doch aktuell läuft es für in der Bayernliga nicht nach Plan.

Sascha Mölders schien als Trainer des TSV Landsberg auf dem besten Weg in die Regionalliga Bayern zu sein. Schon in der vergangenen Saison scheiterte der 38-jährige Ex-Profi mit seinem TSV Landsberg nur knapp an dem SV Schleiding-Heining.

Im zweiten Anlauf sollte dann der Regionalliga-Aufstieg mit dem TSV gelingen. Zur Winterpause lief auch alles nach Plan. Doch die Landsberger haben die Tabellenführung an den TSV Schwaben Augsburg verloren und hinken aktuell hinterher. Aber es sind nur drei Punkte - alles noch möglich für die Mölders-Schützlinge.

Und dann das: Wie der "Münchner Merkur" und die "tz" berichten, sind die TSV-Verantwortlichen mit Mölders nicht mehr zufrieden. Nach dem Bericht des Portals soll sich Landsberg nach der laufenden Saison vom 38-Jährigen trennen wollen.

Doch das entspricht laut Mölders nicht der Wahrheit. Dieser betonte am Dienstag - 5. März 2024 - gegenüber unserer Redaktion: "Das ist Käse, was in den Medien steht. Die Wahrheit ist, dass wir gemeinsam entschieden haben, dass wir im Sommer getrennte Wege gehen. Der Grund ist, weil ich die A-Lizenz machen werde und ich in der nächsten Saison definitiv in der Regionalliga trainieren will."

Im Oktober 2023 betonte der gebürtige Essener, dass er als Trainer einiges vor hat. Mölders sagte gegenüber RevierSport: "Ich will nicht weit vorausblicken. Aber: Ich habe die B-Plus-Lizenz in der Tasche. Demnächst werde ich mich für die A-Lizenz bewerben. Wenn man diese macht, dann hat man etwas vor. Ich will natürlich so hoch wie möglich trainieren. Wo das der Fall sein wird, ist schwer zu sagen. Das kann man jetzt nicht planen."

Sascha Mölders spielte auch für Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und in der Bundesliga

Mölders spielte bis er 21 Jahre alt war in seiner Heimatstadt für Atletico Essen, Vogelheimer SV, Wacker Bergeborbeck, ETB Schwarz-Weiß Essen und lief in der Seniorenkarriere – nach der Zwischenstation MSV Duisburg – zwei Jahre für Rot-Weiss Essen auf. In 52 Regionalliga-Partien traf er stolze 42-Mal und wurde 2008/2009 Torschützenkönig mit 28 Treffern.

Für den TSV 1860 München schnürte der Mittelstürmer sogar sechs Jahre seine Schuhe. Von Januar 2016 bis Januar 2022 absolvierte er 194 Pflichtspiele und erzielte 76 Treffer. Für den FC Augsburg spielte er auch 92 Mal (18 Tore) in der 1. Bundesliga. Seine größten Erfolge waren der Aufstieg in die 3. Liga (2018) und die Drittliga-Torjägerkanone in der Saison 2020/21 (22 Tore). Damit wurde Mölders im Alter von 36 Jahren der älteste Torschützenkönig der 3. Liga seit deren Gründung.