Die Spielvereinigung Unterhaching stürmte die Essener Hafenstraße und gewann mit 3:1 bei Rot-Weiss Essen. Patrick Hobsch erzielte sein 11. Saisontor.

Wie stark Rot-Weiss Essen in heimischen Gefilden ist, zeigt ein Blick auf die Heimtabelle: Neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. RWE ist eine Topmannschaft an der Hafenstraße.

Seit Samstag - 2. März 2024 - ist eine 4. Saisonniederlage im Stadion in Essen-Bergeborbeck hinzugekommen. Die Spielvereinigung Unterhaching gewann vor rund 16.300 Fans mit 3:1. Patrick Hobsch hatte die Gäste aus Bayern mit 1:0 in Führung gegangen. Vorausgegangen war ein Blackout von Ron Berlinski, eine Rote Karte und schließlich der Strafstoß, den Hobsch sicher verwandelte.

"Wir wussten, dass Essen an der Hafenstraße verdammt stark ist. Wir hatten auch Phasen, in denen wir hier mit der Wucht große Probleme hatten. Bis zur Roten Karten haben wir ein Topspiel gemacht. Plötzlich führen wir 1:0 und Essen kassiert eine Rote Karte und trotzdem bekommen wir Probleme. Das 2:1 in der Nachspielzeit war dann wichtig. In der Halbzeit haben wir uns dann etwas vorgenommen und haben das Ding nach Hause gebracht. Am Ende muss das Ergebnis auch höher ausfallen", meinte Hachings Torjäger Hobsch, der in 27 Spielen elf Tore erzielte, gegenüber "Magenta Sport".

Haching steht bei einem weniger ausgetragenen Spiel als Rot-Weiss Essen ebenfalls bei 43 Punkten. Der Rückstand auf Rang drei beträgt sieben Zähler. Was geht da noch für den Aufsteiger?

Das wichtigste ist für den Verein Spielvereinigung Unterhaching, dass wir im DFB-Nachwuchsfördertropf oben stehen Patrick Hobsch

Hobsch antwortet: "Natürlich sind wir auf einem guten Weg. Wir haben den Klassenerhalt fast gepackt. Mit 43 Punkten müsste schon verdammt viel passieren. Jeder Sieg ist bei uns hart erarbeitet. Wir schauen Woche zu Woche und dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen."

Hobschs Zusatz: "Das wichtigste ist für den Verein Spielvereinigung Unterhaching, dass wir im DFB-Nachwuchsfördertropf oben stehen." Die Hachinger haben in dieser Saison nämlich schon 15 U21-Spieler eingesetzt. Nur der SC Freiburg II hat noch mehr jüngere Akteure ins Drittliga-Rennen geschickt. Haching winkt für diese tolle Nachwuchsförderung ein finanzieller Lohn seitens des Deutschen Fußballbundes (DFB).