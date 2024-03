Drittligist TSV 1860 München ist in 2024 noch ungeschlagen. Ein Spieler ist allerdings dem Höhenflug unter dem neuen Trainer Argirios Giannikis zum Opfer gefallen.

Niklas Tarnat wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei innerhalb der 3. Liga von Rot-Weiss Essen zum TSV 1860 München, nachdem sein Vertrag an der Hafenstraße nicht verlängert wurde.

Bei den "Löwen" erwischte der zentrale Mittelfeldmann einen soliden Start und stand in der Hinrunde elfmal in der Startelf. Unter Trainer Maurizio Jaccobacci war Tarnat, gerade zu Beginn der Saison, absolut gesetzt im Zentrum.

Mittlerweile läuft es aber sportlich richtig schlecht für den Sohn von Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat. Denn: Seitdem Neu-Coach Argirios Giannikis, der ebenfalls eine RWE-Vergangenheit hat, im Januar das Ruder an der Grünwalder Straße übernahm, spielt der 25-Jährige überhaupt keine Rolle mehr.

Tarnat wurde in den acht Spielen unter Giannikis bislang kein einziges Mal eingesetzt und wartet seit Mitte Dezember auf einen Drittliga-Einsatz: Null von möglichen 720 Minuten sprechen eine deutliche Sprache, wo Tarnat beim neuen Trainer steht – nämlich auf dem Abstellgleis. Er war nach übereinstimmenden Medienberichten sogar ein Verkaufskandidat im Winter.

Besonders prekär: Siebenmal in Folge gehörte Tarnat nicht mal zum 20er-Kader der Münchner und saß nur auf der Tribüne. Immerhin beim jüngsten 1:0-Erfolg in Verl gehörte er zum ersten Mal in der Giannikis-Ära zum Kader. Der Grund war allerdings der verletzungsbedingte Ausfall von Mittelfeldspieler Manfred Starke (Hexenschuss).

"Im zentralen Mittelfeld geht es derzeit darum, die Inhalte zu verinnerlichen. Tarnat hat sicherlich herausragende Fähigkeiten am Fuß, aber es geht darum, sich einzufügen. Da haben es die anderen bisher besser aufgenommen. Da die U-Regel auch ein Thema ist, fällt er bis jetzt heraus", sagte Giannikis vor kurzem mit Blick auf Tarnat.

Der Erfolg gibt dem Griechen Recht: Seit seiner Amtsübernahme ist 1860 in acht Drittliga-Partien ungeschlagen und kassierte in diesem Zeitraum nur vier Gegentore. Somit gibt es für den 25-jährigen Tarnat, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, wenig Hoffnung, dass sich die Situation bald zum Positiven verändern wird.

Von 2021 bis 2023 stand der gebürtige Solinger bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, bestritt dort 63 Pflichtspiele und schaffte mit dem Traditionsklub 2022 den Aufstieg in die 3. Liga.