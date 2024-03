Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund spielt eine starke Drittliga-Serie. Ole Pohlmann, einer der besten Scorer der 3. Liga, sticht im Team von Jan Zimmermann heraus.

Drei Vorlagen gegen den SC Verl - Borussia Dortmund II siegte mit 5:2 - und zuletzt drei Tore bei der Spielvereinigung Unterhaching - der BVB-Nachwuchs gewann mit 4:3: das ist die Ausbeute von Ole Pohlmann.

Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler leistet einen großen Beitrag dazu, dass die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann aktuell den 4. Tabellenplatz belegt. Weitere Pohlmann-Zahlen belegen das: 23 Spiele, neun Tore, acht Vorlagen - damit gehört der gebürtige Mindener zu den drei besten Scorern der 3. Liga.

Nur Jannik Mause (FC Ingolstadt) mit 21 Scorerpunkten (17 Tore, vier Vorlagen) ist noch besser. Oliver Batista Maier (SC Verl/Dynamo Dresden) steht auch bei 18 Scorerpunkten (9/9).

RevierSport hat mit Pohlmann, der noch bis zum 30. Juni 2025 in Dortmund unter Vertrag steht, vor dem Duell am Sonntag (3. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim MSV Duisburg, gesprochen.

Ole Pohlmann, drei Vorlagen in der Vorwoche und nun drei eigene Treffer: Was macht aktuell den BVB II und auch Sie persönlich so stark?

Wir haben aktuell einfach einen unfassbaren Lauf. Wir haben aus den letzten Wochen viele Punkte mitgenommen und tolle Spiele gemacht. Wir haben gezeigt, wo wir hingehören - und das ist die obere Tabellenhälfte. Wir glauben immer an uns und sind als Team sehr zusammengewachsen. Ich selber versuche jede Woche aufs Neue der Mannschaft zu helfen. Ich weiß das Vertrauen des Trainers, aber auch der Mannschaft, zu schätzen. Ich weiß um meine Qualitäten und weiß sie gut einzusetzen. Aber da hilft mir auch die Mannschaft sehr. Momentan haben wir als Team einen Lauf und davon profitiere ich auch.

5:2 gegen Verl, 4:3 in Unterhaching: Steht der BVB II auf solch irre Spiele?

Als neutraler Beobachter sind das die geilsten Spiele. In dieser Liga kann jede Partie in eine andere Richtung laufen. Man kann nie ein Ergebnis vorhersagen. Wir führen 3:0 gegen Verl, haben Glück, dass wir nicht das 3:3 bekommen und gewinnen nachher 5:2. In Haching liegen wir dreimal zurück und gewinnen 4:3 - das sind natürlich immer hochemotionale Spiele.

Aktuell rangiert Dortmund auf Platz vier. Wie bitter finden Sie und Ihre Kollegen es eigentlich, dass eine Zweitvertretung nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen darf? Oder heißen Sie das als Fußball-Fan sogar gut? Ich weiß, wie das ist, wenn man um den Aufstieg spielt. Wir waren in der vergangenen Saison auch in solch einer Situation. Das ist nicht einfach.

Ihr Vertrag läuft noch bis Sommer 2025. Könnte es trotzdem so sein, dass wir Sie in der kommenden Saison eine Etage höher sehen?

Die Hoffnung stirbt nie. Ich werde immer den Traum haben, in der Bundesliga zu spielen. Das ist einfach mein großes Ziel. Dafür gebe ich jede Woche, egal, ob im Training oder im Spiel, alles. Ich versuche für das Team und für mich das Beste herauszuholen. Wir alle wollen auf uns aufmerksam machen. Wenn wir erfolgreich sind, dann profitiert auch jeder Einzelne davon.

Nun geht es für den BVB II zum MSV Duisburg - überrascht es Sie eigentlich, wo der MSV in der Tabelle steht?

Wir wissen, dass das ein sehr schwieriges Spiel sein wird. Das Hinspiel war auch nicht eindeutig. Aber, klar: Wir wollen die drei Punkte nach Dortmund mitnehmen und uns weiter oben festbeißen.