Drittligist Rot-Weiss Essen setzt auf Kontinuität auf der Trainerposition. Cheftrainer Christoph Dabrowski bleibt - und freut sich auf die Zukunft.

Am Dienstag berichtete RevierSport, dass Cheftrainer Christoph Dabrowski kurz vor der Vertragsverlängerung bei Rot-Weiss Essen steht. Zwei Tage später veröffentlichte der Verein dann offiziell die Verlängerung des Fußballlehrers bis 2026. "Und der Weg ist noch nicht vorbei", sagte Dabrowski in einem emotionalen Video.

Somit konnte noch vor dem Spitzenspiel bei Dynamo Dresden (Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) Klarheit geschaffen werden. Natürlich war die Dabrowski-Verlängerung auch bei der Pressekonferenz vor dem Spiel präsent.

"Anfang und Mitte Januar fanden erste Gespräche statt, da ging es aber eher um grundsätzliche Sachen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der Unterschrift endgültig den Deckel draufgemacht haben. Für mich ist es bisher eine tolle Herausforderung gewesen, bei Rot-Weiss Essen Trainer zu sein. Grundsätzlich gefällt es mir sehr, wenn man Kontinuität und eine gewisse Stabilität drin hat. Ich habe das aus voller Überzeugung gemacht, weil ich an die Konstellation und an unseren Weg glaube. Ich arbeite gerne jeden Tag mit den Spielern zusammen und habe ein hervorragendes Trainerteam", erklärte der 45-Jährige.

Mit der Dabrowski-Verlängerung arbeitet der Drittligist akribisch an der Zukunft. Es laufen aber auch andere Verträge von Stammspielern aus: Felix Götze, Torben Müsel, Isaiah Young und Cedric Harenbrock sind nur bis 2024 an die Hafenstraße gebunden. "Ich hoffe natürlich, dass es Signalwirkung hat, um bei dem einen oder anderen Spieler, wo der Vertrag ausläuft, nochmal den Impuls zu geben, um den gemeinsamen Weg weiterzugehen. Da sind wir in guten Gesprächen."

Der Verein hat mir natürlich eine Perspektive aufgezeigt, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln können und unser Potenzial erhöhen. Dazu gehört eine schlagkräftige Mannschaft, ein schlagkräftiges Trainerteam, Zusammenhalt und fleißige sowie gute Arbeit. Christoph Dabrowski.

Auf die Frage, ob ihm vom Verein eine Perspektive aufgezeigt wurde, auch im nächsten Jahr mit einer schlagkräftigen Mannschaft arbeiten zu können, antwortete Dabrowski: "Man gleicht sich da ab. Der Verein hat mir natürlich eine Perspektive aufgezeigt, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln können und unser Potenzial erhöhen. Dazu gehört eine schlagkräftige Mannschaft, ein schlagkräftiges Trainerteam, Zusammenhalt und fleißige sowie gute Arbeit."