Nach 25 Spieltagen hat die U23 des BVB in der 3. Liga bereits acht Rote Karten gegen sich erhalten. Hat das Team ein Disziplinproblem?

Es lief die letzte Minute der Nachspielzeit im heiß umkämpften Spiel zwischen der U23 von Borussia Dortmund und Preußen Münster (2:3). In den letzten Sekunden hatte der BVB nochmal alles nach vorne geworfen. Auch Torhüter Marcel Laurenz Lotka war mit in den gegenerischen Strafraum gerannt.

Dennoch kam ein Münsteraner Spieler an den Ball und drosch diesen in Richtung Dortmunder Hälfte. Prince Aning stoppte den Konter der Adlerträger mit einem harten Foul im Mittelfeld und flog kurz vor dem Abpfiff vom Platz. Im Kabinengang sagte der 19-Jährige, dass er das Foul begangen habe, um zu verhindern, dass der Münsteraner alleine aufs verwaiste Tor zugeht und für die Entscheidung sorgt.

Es war bereits die achte Hinausstellung mit "Rot" oder "Gelb-Rot" gegen einen Spieler der U23 des BVB in der laufenden Saison in der 3. Liga. Kurios oder erschreckend? Derzeit haben die Schwarz-Gelben sogar eine richtige Serie. Beim 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken am 2. Februar flog Falko Michel vom Platz. Eine Woche später beim 3:1 bei Viktoria Köln Julian Hettwer und nun Prince Arning.

Zufall oder hat der Nachwuchs der Schwarzgelben ein Disziplinproblem? "Das ist jetzt unser achter Platzverweis. Wenn man auf die Zahl guckt, dann hört sich das schlimm an. Wenn man sich die Platzverweise anguckt und den gegen Münster auch, dann würde ich sagen, dass es ein Stück weit Naivität und vielleicht auch ein bisschen Ungeschick ist. Und der am Dienstag war dann das Paradebeispiel für unsere Platzverweise", meinte Dortmunds Trainer Jan Zimmermann.

Fast jedes dritte Spiel mit einem Platzverweis

Dennoch schwäche sich das Team damit immer wieder selbst. "Am Ende war das für das Spiel gegen Münster nicht ausschlaggebend. Aber es schränkt uns natürlich auch für die nächsten Wochen wieder ein. Genau wie die andere Sperren von den Spielern, die uns am Dienstag nicht zur Verfügung standen", gab Zimmermann zu.

Etwas ungewöhnlich ist es aber schon, wenn eine Mannschaft, die eher über das Spielerische als über den Kampf kommt, nach 25 Spieltagen fast jede dritte Begegnung mit einem Mann weniger beenden muss. Zimmermann sollte hier dringend für Abhilfe sorgen.