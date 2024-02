1. FC Saarbrücken: DFB macht Druck - neuer Rasen, sonst keine Drittliga-Heimspiele

Der 1. FC Saarbrücken muss nach der Pokalabsage gegen Gladbach den Rasen sofort erneuern. Die großen Arbeiten folgen dann im Sommer. Eine sechsstellige Summe kostet das.

Die Bilder wirken noch nach. Der 1. FC Saarbrücken muss mach der Absage des DFB-Pokal-Viertelfinals gegen Gladbach schnell handeln und den ramponierten Rasen erneuern.

Auch das folgende Heimspiel in der 3. Liga wurde abgesagt, nun scheint der DFB Druck zu machen, dass in Saarbrücken schnell ein neuer Rasen verlegt wird - die große Lösung folgt dann später.

In einer Pressemitteilung teilte die Stadt Saarbrücken mit, dass die Arbeiten am Rasen schnell beginnen. "Der Gutachter und die zu Rate gezogenen Experten sind sich einig: Der Rasen im Ludwigsparkstadion kann nur kurzfristig in einen spielfähigen Zustand versetzt werden, wenn die Rasensode ausgetauscht wird", wird Oberbürgermeister Uwe Conradt zitiert.

Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen vor Ort seien eindeutig gewesen. „Die Spielabsage gegen Mönchengladbach ist nicht auf die fehlende Drainage zurückzuführen. Sie ist auf eine Sperrschicht in fünf Zentimetern Tiefe zurückzuführen. Diese hat den Abfluss des Wassers in die tieferen Schichten verhindert, diese hätten die Regenmenge am Pokalspieltag aufnehmen können“, erklärt Conradt.

Daher wird nun folgendes passieren: Die Rasensode wird kurzfristig ausgetauscht und dabei die Sperrschicht entfernt. Zusätzlich wird der Unterbau aufgelockert und belüftet, um die Versickerungsfähigkeit zu erhöhen. Im Anschluss wird der Klub mit dem DFB in enger Absprache erläutern, wie es mit dem Rasen weitergeht. Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Die Mittel sind im Instandhaltungsbudget des städtischen Gebäudemanagementbetriebes vorhanden.

Conradt erklärt: „Wenn wir die Arbeiten nicht angehen, würde der 1. FC Saarbrücken sein Heimstadion für die kommenden acht Heimspiele verlieren, eine Austragung des DFB-Pokal-Viertelfinales gegen Borussia Mönchengladbach wäre nicht möglich. Das wollen wir verhindern.“ Wenn die ersten Arbeiten erledigt sind, soll ein normaler Regenfall kein Probleme mehr für den Rasen darstellen.

Der OB ergänzt: "Im Lichte der neuen Erkenntnisse möchte ich mich nochmals beim 1. FC Saarbrücken und all seinen Fans entschuldigen. Ebenso bei Borussia Mönchengladbach und allen Anhängern, die die Anreise nach Saarbrücken umsonst angetreten haben. Wir werden nun alles daran setzen, dass der 1. FC Saarbrücken den Rest der Saison ordentlich in seinem Heimstadion zu Ende spielen kann. Wir werden diesen Sachverhalt aber auch intern noch aufbereiten.“

Und wenn die ersten groben Mängel abgearbeitet sind, geht es an die große Lösung. Sportdezernent Patrick Berberich: „Dieses Spielfeld muss vom Grunde auf erneuert und mit einer funktionierenden Drainage versehen werden. Wir bereiten die Ausschreibungsunterlagen zurzeit vor und haben das Ziel, im Sommer den Platz neu aufzubauen. Eine Sanierung, wie in einem ersten Gutachten noch als Option benannt, ist vom Tisch, der Platz hat sich seit der ersten Begutachtung augenscheinlich weiter verschlechtert.“

Der erste neue Rasen soll bis zum Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (25. Februar) liegen.