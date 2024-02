Nach über einem Jahr ohne Einsatz hat Adrian Fein erstmals wieder ein Pflichtspiel bestritten. Die 1:3-Niederlage seines SC Verl gegen den MSV Duisburg trübte das jedoch merklich.

Der Name Adrian Fein ist schon länger nicht mehr in der Startelf oder bei den eingewechselten Spielern aufgetaucht. Am 25. Januar 2023 war das zuletzt der Fall. Da stand Fein noch beim niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam unter Vertrag. Im defensiven Mittelfeld stand er 62 Minuten lang auf dem Feld. Seitdem nicht mehr.

Eine Oberschenkelverletzung und eine Stoffwechselkrankheit bremsten ihn aus. Nun hat er beim 1:3 gegen den MSV Duisburg nach über einem Jahr sein Comeback gegeben.

Ein emotionaler Moment, den er aber gleich der Mannschaft untergeordnet hat. "Wir lagen hinten. An meine persönliche Situation habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich gedacht. Wir wollten das Spiel noch drehen", sagte Fein bei "Magenta TV".

Schön sei es gewesen, dass er wieder auf dem Platz gestanden habe. "Trotzdem ist es natürlich beschissen, gleich mit einer 1:3-Niederlage zu starten."

SC Verl: Fein ärgert unnötige Niederlage

Besonders sei es trotzdem gewesen. "Ich denke, dass - wenn ich das Spiel morgen oder übermorgen abgehakt habe - ich wieder mit einem besseren Gefühl draufschauen kann. Im Moment bin ich einfach nur angepisst, dass wir unnötig verloren haben."

Und weiter: "Ich hoffe, dass ich in den kommenden Spielen weiter Minuten sammeln kann und so schnell wie möglich wieder bei hundert Prozent bin."

Auch Verl-Trainer Alexander Ende freute sich für Fein. "Es ist ein schöner Moment für ihn und für uns alle. Jetzt schauen wir, dass er Schritt für Schritt wieder da hinkommt, wo er mal war. Dabei wollen wir ihm helfen." Der erste Schritt dahin sei getan.

In der Tabelle fallen die Verler durch die Niederlage auf Rang neun. Der MSV Duisburg dagegen wittert durch den Sieg Morgenluft. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz noch.

Den belegt der Hallesche FC, der allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Dennoch: Der MSV ist dem Klassenerhalt ein Stückchen näher gekommen.