Der Hallesche FC könnte sich im Drittliga-Abstiegskampf prominent verstärken. Auf dem Zettel steht ein erfahrener ehemaliger Duisburger Abwehrspieler.

Bekommt der Hallesche FC seine Defensivprobleme in den Griff? 48 Gegentore in 22 Drittligaspielen sind eeigentlich deultich zu viele, um die Klasse zu halten. Doch obwohl der HFC die schlechteste Abwehr der Liga stellt, stehen die Hallenser über dem Strich. Der defensive Mittelfeldspieler Yannick Stark könnte nun Abhilfe schaffen.

Denn der ehemalige Dresdner befindet sich aktuell bei Halle im Probetraining. "Die Frage ist, wie schnell er einer Mannschaft helfen kann und wie sein Fitnesszustand ist", sagte Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik gegenüber dem MDR.

Stark spielte zuletzt für den türkischen Zweitligisten Manisa FK und steht seit September 2023 ohen Verein da. zuletzt hielt er sich bei dem Drittligisten SpVgg Unterhaching fit, ein Engagement kam nicht zustande. "Der Kontakt kam jetzt relativ kurzfristig zustande", sagte Stark über seine Anwesenheit in Halle.

Man wolle den Dienstag und Mittwoch nutzen, um sich zu "beschnuppern". "Ich glaube, beide Seiten können sich das vorstellen." Die Entscheidung drängt jedoch, schließlich ist das Transferfenster nur noch bis Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr geöffnet.

Yannick Stark stammt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt

Stark wurde in der Jugend von Eintracht Frankfurt ausgebildet, spielte bei den Hessen bis zum Sommer 2010 auch für die wzeite Mannschaft. Es folgte ein Wechsel zum MSV Duisburg mit direkten Leihe zum SV Darmstadt 98 und ein jahr später zum FSV Frankfurt. Kurios: Letztlich stand er für de Zebras in einem einzigen Pflichtspiel auf dem Feld, wechselte 2011 ablösefrei an den Bornheimer Hang.

Es folgten weitere Stationen beim TSV 1860 München und bei Dynamo Dresden. Mitd en Sachsen stieg er im Sommer 2021 in die 2. Bundesliga auf und ein Jahr später wieder ab. Im Sommer 2022 folgte dann der Wechsel in die Türkei - ein kapitel, das nicht von Erfolg gekrönt sein sollte.

UIn seiner Karriere kommt Stark auf 218 zweitligaspiele und 68 Einsätze in der modernen dritten Liga. Nun könnte Stark also dem Halleschen FC im Drittliga-Abstiegskampf entscheidend weiterhelfen. Ein direkter Konkurrent: Starks Ex-Verein MSV Duisburg.