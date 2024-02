13 Mann haben den Drittligisten Rot-Weiss Essen im Sommer verlassen, viele sind in der Region geblieben. Was die ehemaligen RWE-Spieler jetzt machen.

Niklas Tarnat: Der 25-Jährige hat sich ablösefrei Ligakonkurrent TSV 1860 München angeschlossen. Schon am Dienstag, 6. Februar, wird es im Nachholspiel das Wiedersehen mit RWE geben. Tarnat fand nach gutem Saisonstart bei den Löwen jüngst aber kaum noch Berücksichtigung, war zuletzt dreimal nicht im Kader. In zwölf Ligaspielen kommt er auf eine Vorlage.

Simon Engelmann: Mit dem SV Rödinghausen spielt der 35-Jährige eine ordentliche Regionalliga-West-Saison. Der SVR belegt derzeit Rang neun, wobei es persönlich noch nicht so läuft. Ein Tor in sieben Spielen sind eigentlich keine Engelmann-Zahlen, wobei ihn eine Mandelentzündung und eine Operation zurückwarfen.

Oguzhan Kefkir: Besser läuft es bei Kefkir und Rot-Weiß Oberhausen, die als Tabellenvierter sechs Punkte vor Rödinghausen stehen. Kefkir war zu Beginn der Saison gesetzt, laboriert aber seit Anfang November an einer Innenbandverletzung und fällt seitdem aus. So bleibt es bei zwei Vorlagen in elf Regionalliga-Spielen.

Michel Niemeyer: Auch der Linksverteidiger hat sich RWO angeschlossen, wo er bis dato in zehn Regionalliga-Spielen (zwei Tore, zwei Vorlagen) auflief. Unter dem Strich ist er ein Rotationsspieler.

Aurel Loubongo: Der 22-Jährige spielt in der Regionalliga Nord für den VfB Oldenburg, wo er mit vier Toren und drei Vorlagen in 18 Spielen auf sich aufmerksam macht. Die Chancen auf eine Rückkehr in Liga drei sind für den Tabellensechsten aber eher gering. Aktuell liegt Oldenburg zehn Punkte hinter Platz eins.





Raphael Koczor: Der Torhüter steht seit dieser Saison beim Essener Landesligisten FC Kray zwischen den Pfosten. Dort ist er gesetzt. Mit dem Oberliga-Aufstieg wird es nach aktuellem Stand aber schwierig, trennen Kray und Tabellenführer Blau-Weiß Dingden doch sieben Punkte.

Nico Haiduk: Der 20-jährige Linksverteidiger spielt für Landesligist Borussia Dröschede. In 14 Spielen traf Haiduk schon siebenmal. In der Landesliga Westfalen 2 hat Dröschede aktuell aber nichts mit dem Aufstieg zu tun, liegt auf Platz sechs und neun Punkte hinter dem Spitzenreiter SF Ostinghausen.

Timur Kesim: Wie Koczor wechselte auch Kesim innerhalb der Stadt - und zwar zum ETB Schwarz-Weiß. Dort traf der Mittelstürmer in 17 Oberligaspielen elfmal. Der ETB steht auf einem soliden achten Platz.

Ben Heuser: Ebenfalls fünftklassig ist Ben Heuser unterwegs, allerdings beim FC Cosmos Koblenz in der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar. Dort war der Offensivmann direkt gesetzt, verpasste die jüngsten zwei Ligaspiele im November und Dezember 2023 aber verletzt. In 19 Spielen traf er zweimal und legte fünf weitere Tore auf. Nach der Saison wird er nach einjähriger Leihe zu RWE zurückkehren.

Clemens Fandrich: Der Mittelfeldmann war zunächst vereinslos, ehe er im Oktober 2023 ein bis zum Jahreseende dauerndes Engagement bei NOFV-Oberligist VfB Krieschow einging. Seither ist er wieder vereinslos.





Felix Herzenbruch: Nach einem halben Jahr der Vereinslosigkeit spielt "Herze" nun für die SSVg Velbert.

Kevin Holzweiler: Auch Holzweiler war ein halbes Jahr lang vereinslos und hat nun bei Fortuna Köln unterschrieben.

Erolind Krasniqi: Nachdem auch Krasniqi ein halbes Jahr lang ohne Verein da gestanden hatte, hat er zum Jahreswechsel einen Vertrag bei dem Hamburger Oberligisten FC Süderelbe unterzeichnet.

Des Weiteren sind im vergangenen Sommer die an RWE verliehenen Lawrence Ennali, Meiko Sponsel, Luca Wollschläger und Moritz Römling zu ihren Stammvereinen zurückgekehrt.