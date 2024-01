Was ist nur mit Arminia Bielefeld los? Die Ostwestfalen haben in den letzten Partien nur ein Mal gewonnen. Der Unmut der Fans wird immer größer.

Und wieder kein Sieg: Arminia Bielefeld kassierte beim 0:2 bei Tabellenführer SSV Jahn Regensburg die vierte Pleite in Folge. In dieser Negativserie erzielte der DSC auch nur einen Treffer.

Die negativen Ergebnisse gehen weiter: Ein Sieg – ein 2:0 am 17. Dezember 2023 - holte der Doppel-Absteiger – Arminia stiegt 2022 aus der 1. und 2023 aus der 2. Bundesliga ab – in den letzten zehn Begegnungen.

Klar: Bei nur noch zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wächst der Unmut der Fans – und auch der Druck auf Trainer Mitch Kniat. Schließlich droht der freie Fall in die Regionalliga West – der dritte Abstieg in Folge, ein Horrorszenario!

„Wir haben Geschenke verteilt und sind der Musik so schon in der ersten Halbzeit hinterhergelaufen. Das war eine extrem vermeidbare Niederlage. Die tut besonders weh“, bilanzierte Trainer Mitch Kniat nach dem 0:2 in Regensburg im Interview mit „MagentaSport“.

Wir müssen abliefern, abliefern, abliefern. Ansonsten kommst du da nicht raus! Mitch Kniat

Auch Kniat, der im vergangenen Sommer den SC Verl Richtung Bielefeld verließ, weil er sich bessere sportliche Perspektiven ausrechnete – aktuell sind ausgerechnet die Verler im Aufstiegskampf -, steht unter Druck. Er meinte nach der Regensburg-Partie: „Ich spüre die Rückendeckung. Zudem geht es nicht um mich, sondern um Arminia Bielefeld.“ Aber auch Kniat weiß, dass im Bestfall schon am nächsten Spieltag gegen Viktoria Köln ein Heimsieg folgen sollte. Er betonte: „Wir müssen abliefern, abliefern, abliefern. Ansonsten kommst du da nicht raus!“

600 mitgereiste Arminia-Fans waren nach der Pleite in Bayern sauer. Sie baten die DSC-Profis in Regensburg zum Rapport. Bielefeld Mittelfeldspieler Marius Wörl verriet, was am Zaun passierte: „Die kommen hier den ganzen Weg nach Regensburg, auch wenn es bei uns nicht läuft, da kann ich nur Danke sagen. Nach dem Spiel gab es auch viele aufmunternde Worte.“

Die Statistik zum Spiel

SSV Jahn Regensburg: Weidinger – Faber, Ballas, Breunig, Saller (80. Ziegele) – Geipl, Bulic, Schönfelder (46. Hein), Viet (90.+2 Eisenhuth), Kother (64. Huth) – Ganaus

DSC Arminia Bielefeld: Kersken – Oppie, Großer, Schneider (46. Gohlke), Lannert (46. Özkan) – Boujellab (65. Yildirim), Corboz (77. Shipnoski), Wörl – Momuluh, Klos, Biankadi (46. Mizuta)

Tore: 1:0 Viet (2.), 2:0 Viet (23.)

Gelbe Karten: Wörl, Gohlke, Yildirim /Schönfelder

Gelb-Rote Karte: Ganaus

Zuschauer: 7.705