Beide Lager, die von Preußen Münster und Rot-Weiss Essen, sind heiß auf das Drittliga-Duell am Sonntag (27. Januar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) - auch SCP-Coach Sascha Hildmann.

Das Hinspiel bei Rot-Weiss Essen am 27. August 2023 ist Preußen Münster in keiner guten Erinnerung geblieben.

In der 90. Minute brachte Thomas Eisfeld das Stadion an der Hafenstraße zum Beben. RWE siegte in der letzten Spielminute. Am Sonntag (27. Januar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) will die Preußen-Mannschaft dann dafür sorgen, dass die Hammer Straße bebt und die Münster-Fans in positiver Hinsicht ausrasten.

Sascha Hildmann, dessen Mannschaft - fünf Siege, vier Remis, eine Niederlage - sehr heimstark ist, sprach auf der Spieltags-Pressekonferenz über...

... die späte Rückkehr aus Bayern unter der Woche - 1:1 in Ingolstadt: "Wir waren nach dem Ingolstadt-Spiel gegen 5 Uhr zurück in Münster. Am Donnerstag haben wir dann frei gemacht. Seit Freitag bereiten wir uns auf Rot-Weiss Essen vor."

... den Abgang von Stürmer Andrew Wooten: "Es hatte sich angebahnt, dass es Andrews letztes Spiel sein wird. Da wollten wir ihm nochmal Minuten geben. Er hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir jetzt stehen wo wir stehen und Geschichte geschrieben."

... das 0:1 im Hinspiel bei Rot-Weiss Essen: "In Essen ist es immer besonders. Wenn du dann so spät verlierst, tut das natürlich sehr weh. Die Niederlage war meiner Meinung nach nicht gerecht. Das wollen wir am Sonntag umdrehen."

... die Form und Mannschaft von Rot-Weiss Essen: "Essen ist gut drauf, hat zuletzt starke Leistungen gezeigt. Gerade offensiv haben sie Qualität. Wir müssen sehr engagiert sein, um da mitzuhalten. Wir wollen einen richtigen Fight liefern und uns mit drei Punkten belohnen."

... Essens Position im Aufstiegskampf: "Es wundert mich nicht, dass sie so gut sind. Sie hatten zwischendurch einen stotternden Motor, aber das hat jede Mannschaft. Gerade zuhause sind sie stark. Ich traue ihnen zu, oben dranzubleiben."

... mögliche Veränderungen in der Aufstellung: "Wir gucken uns die Trainingseinheiten an, ich denke aber schon, dass wir nochmal etwas verändern werden."