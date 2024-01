Am 20. Januar startet der Drittligist Hallescher FC gegen den FC Ingolstadt in die Restrunde. Zwei Spieler werden dann nicht mit dabei sein.

Der Hallesche FC ist in dieser Saison ein direkter Konkurrent des MSV Duisburg im Kampf um den Klassenerhalt. Während der HFC mit 18 Punkten nach 19 Partien auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, sind die Zebras mit 16 Zählern nach 20 Spielen Vorletzter.

Bereits am 23. Januar (19 Uhr), dem zweiten Spieltag nach der Winterpause, kommt es in Duisburg zum Aufeinandertreffen der beiden Abstiegskandidaten.

Kurz vor dem Beginn der Restrunde hat der HFC jetzt die Vertragsauflösung mit einem Duo offiziell verkündet: Luca Bendel und Matthew Meier werden ab sofort nicht mehr zum Kader des Drittligisten gehören. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit:

"Der Hallesche Fußballclub löst den Vertrag mit Torhüter Luca Bendel auf. Der 20-jährige Nordhäuser wechselt mit sofortiger Wirkung in die Regionalliga Nordost. Bendel trug seit 2020 das rot-weiße Trikot und komplettierte in dieser Saison das Torhütertrio unter der Leitung von Marian Unger. Auch Matthew Meier wird den Verein in Richtung Kiel verlassen. Der Verein bedankt sich herzlich bei beiden Spielern und wünscht ihnen alles Gute für ihre Zukunft und persönlich viel Erfolg."

Beide Akteure spielten kaum eine sportliche Rolle

Luca Bendel wechselte 2020 als 16-Jähriger von Rot-Weiß Erfurt in die Jugend des HFC und absolvierte 16 Partien in der U19-Bundesliga. Für die Profis bestritt er dagegen nur ein Pflichtspiel. In dieser Saison stand der 20-Jährige sechsmal in der 3. Liga im Aufgebot, kam aber nie zum Einsatz.

Der 19-Jährige Matthew Meier wurde erst im vergangenen Sommer aus dem NLZ des Bundesligisten VfL Wolfsburg verpflichtet und prompt mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Der Offensivspieler konnte die Erwartungen allerdings nicht erfüllen und spielte nur dreimal für die Halle-Profis. In der 3. Liga stand er nur fünf Minuten - beim 4:1-Erfolg gegen Sandhausen - auf dem Platz.