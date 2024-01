Rot-Weiss Essen würde in der laufenden Winter-Transferperiode seinen 25-Mann-Kader gerne verkleinern. Ein Abgangskandidat ist dabei aktuell schwer zu vermitteln.

Während Zugänge bei Rot-Weiss Essen in diesem Winter-Transferfenster eher unwahrscheinlich sind, könnte sich auf der Seite der Abgänge etwas tun.

Beziehungsweise: Die Verantwortlichen um Trainer Christoph Dabrowski und Christian Flüthmann würden sich durchaus wünschen, dass der eine oder andere Bankdrücker RWE verlässt.

Ein heißer Kandidat ist Fabian Rüth. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielt in den sportlichen Überlegungen der Essener keine Rolle mehr. Dabrowski meinte zuletzt gegenüber RevierSport: "Fabian ist ein feiner Mensch und guter Fußballer. Er war aber zu lange raus. Meine Empfehlung ist, dass er auf einem guten Niveau Spielpraxis sammelt."

Doch auch wenige Tage nach dieser Dabrowski-Aussage kommt in der Rüth-Personalie keine Bewegung. RS fragte nämlich bei Rüths Berater nach. "Es ist kein Geheimnis, dass es nicht gerade einfach ist, einen Spieler zu vermitteln, der aus zwei schweren Verletzungen kommt. Er wird zudem in den Testspielen nicht eingesetzt und langsam aufgebaut. Für Fabian könnte die Regionalliga interessant sein, aber da haben die Vereine auch auf Kante genäht und werden keinen Spieler verpflichten, hinter dem noch Fragezeichen stehen. Wir müssen da Mitte oder Ende Januar abwarten. Fabian muss sich topfit in einem Probetraining präsentieren, dann könnte etwas passieren", erklärt Thorsten Koll.

Rüth wechselte im Januar 2022 von der TSG Hoffenheim II nach Essen. Der damalige RWE-Sportchef Jörn Nowak und Ex-Trainer Christian Neidhart waren nach einem Probetraining von den Qualitäten des gebürtigen Kölners und verpflichteten ihn bis Sommer 2024. Doch Rüth, der für Hoffenheim II 36 Pflichtspiele absolvierte, kommt in Essen auf gerade einmal sechs Einsätze.

Im Sommer 2022 wurde er an Südwest-Regionalligist Rot-Weiß Koblenz ausgeliehen, verletzte sich aber schwer. Erst setzte ihn eine Schulterverletzung mehr als drei Monate außer Gefecht, dann zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Das Jahr 2023 war für Fabian Rüth eines zum Vergessen. 2024 kann nur besser werden - vielleicht bald auch bei einem neuen Arbeitgeber.