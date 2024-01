In der 3. Liga sind aktuell sechs Mannschaften stark abstiegsgefährdet. Das Tabellenschlusslicht legte jetzt zu Beginn des Jahres mit einem erfahrenen Stürmer nach.

Die Zweitvertretung des Bundesligisten SC Freiburg ist in der 3. Liga Tabellenletzter. Die U23 der Breisgauer hat in 20 Spielen gerade einmal 16 Tore erzielt und besitzt bereits einen Elf-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer.

Nun reagierte die Vereinsführung und versucht dem Nachwuchsteam mit einem erfahrenen Mann unter die Arme zu greifen. Dieser hinterließ auch im Ruhrpott seine Spuren. Die Rede ist von Johannes Wurtz.

Der 31-jährige gebürtige Saarländer wechselt in der Winterpause vom finnischen Erstligisten FC Honka zum Sport-Club nach Freiburg. Ausgebildet wurde der offensive Mittelfeldspieler beim 1. FC Saarbrücken, für den er 2011 sein Profidebüt in der 3. Liga gab.

Seither lief Wurtz für Werder Bremen, den SC Paderborn 07, die SpVgg Greuther Fürth, den VfL Bochum und den SV Darmstadt 98 auf. Im Juli 2020 unterschrieb er beim SV Wehen Wiesbaden, mit dem er 2023 als Kapitän den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte und anschließend zum FC Honka ins Ausland wechselte. In Wiesbaden - 89 Spiele, 19 Tore, acht Vorlagen - erlebte er auch seine erfolgreichste Zeit. Die Freiburger Verantwortlichen hoffen natürlich, dass der 148-malige Zweitliga- und 118-fache Drittliga-Profi an seine beste Form wieder anknüpfen kann. Ein Wurtz in Topform wird schließlich für den Abstiegskampf benötigt.

"In dieser nicht ganz einfachen sportlichen Situation freuen wir uns sehr, dass Johannes die Herausforderung bei uns annimmt und Verantwortung übernehmen möchte", sagt Andreas Steiert, Leiter der Freiburger Fußballschule.

Johannes Wurtz erlebte eine gute Zeit beim VfL Bochum

Wurtz spielte von 2016 bis 2018 beim VfL Bochum. Für den Ruhrgebietsklub bestritt der Stürmer 65 Begegnungen, in denen er neun Tore erzielte und zehn weitere Treffer vorbereitete.

Johannes Wurtz in Zahlen

SV Wehen Wiesbaden: 89 Spiele, 19 Tore, 8 Vorlagen

VfL Bochum: 65 Spiele, 9 Tore, 10 Vorlagen

Greuther Fürth: 44 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen

1. FC Saarbrücken: 37 Spiele, 9 Tore, 6 Vorlagen

1. FC Saarbrücken II: 3 Spiele, ein Tor, keine Vorlage

Werder Bremen: 2 Spiele, kein Tor, eine Vorlage

SV Werder Bremen II: 29 Spiele, 16 Tore, 3 Vorlagen

SC Paderborn: 23 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen

FC Honka: 16 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen