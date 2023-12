Drittligist Rot-Weiss Essen kann auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückschauen. RevierSport hat 07 Statistiken zusammengefasst.

Das Fußball-Jahr 2023 ist für Rot-Weiss Essen seit Dienstagabend Geschichte. Beim Heimspiel gegen den Halleschen FC absolvierte RWE die letzte Pflichtspielpartie vor dem Jahreswechsel und siegte auf dramatische Art und Weise mit 3:2 (0:1).

Durch diesen Dreier bleiben die Essener ganz oben dabei und haben sich in der Spitzengruppe festgesetzt.

RevierSport hat nach dem letzten Spiel des Jahres 07 Statistiken zum ersten Drittliga-Halbjahr 2023/24 zusammengefasst. Hinweis: Es wurden nur die Liga-Partien und keine Niederrheinpokal- oder DFB-Pokal-Begegnungen berücksichtigt:

Die besten Torschützen:

1. Marvin Obuz (4 Tore)

2. Cedric Harenbrock (4 Tore)

3. Isaiah Young (3 Tore)

Die besten Vorlagengeber:

1. Marvin Obuz (6 Vorlagen)

2. Lucas Brumme (4 Vorlagen)

3. Cedric Harenbrock/ Vinko Sapina/ Ron Berlinski/ Leonardo Vonic/ Eric Voufack (jeweils 2 Vorlagen)

Die längste Siegesserie:

Fünf Siege in Folge (13. Oktober 2023 – 12. November 2023): 2:1 in Dortmund II, 2:1 gegen Saarbrücken, 2:1 in Duisburg, 2:1 gegen Arminia Bielefeld, 2:0 gegen Waldhof Mannheim

Die längste Niederlagenserie:

Zwei Niederlagen in Serie

1. (04. Oktober 2023 – 07. Oktober 2023): 0:4 in Unterhaching, 0:5 gegen Verl

2. (25. November 2023 – 02. Dezember 2023): 1:2 in Ingolstadt, 1:2 gegen Sandhausen

Die bestbesuchten Heimspiele:

1. Rot-Weiss Essen – Arminia Bielefeld (2:1, 19.200 Fans, ausverkauft)

2. Rot-Weiss Essen – Preußen Münster (1:0, 18.677 Fans)

3. Rot-Weiss Essen – Dynamo Dresden (3:1, 18.657 Fans)

Die meisten absolvierten Spiele/ Die Essener Dauerbrenner:

1. Jakob Golz/ Cedric Harenbrock/ Torben Müsel/ José-Enrique Ríos Alonso/ Lucas Brumme/ Ron Berlinski/ Marvin Obuz (jeweils 19 von 19 Spielen)

2. Vinko Sapina/ Isaiah Young (jeweils 18 von 19 Spielen)

3. Leonardo Vonic (17 von 19 Spielen)

Die meisten Einsatzminuten in der 3. Liga (nur Feldspieler):

1. José-Enrique Ríos Alonso (1710 von 1710 Minuten)

2. Vinko Sapina (1603 von 1710 Minuten)

3. Torben Müsel (1555 von 1710 Minuten)