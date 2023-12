Eine tolle Aktion des SC Preußen Münster. Profis des Drittligisten besuchten Kinder in Krankenhäusern und verteilten Geschenke.

Am Montagnachmittag - 11. Dezember 2023 - machten sich sechs Profis des SC Preußen Münster auf ihren Weg, um in drei verschiedenen Krankenhäusern in Münster Geschenke auf den Kinderstationen zu verteilen.

Marc Lorenz und Dennis Grote besuchten das Clemenshospital, Ogi Heil und Benjamin Böckle das St. Franziskus-Hospital und Yassine Bouchama sowie Jano ter Horst die Uniklinik Münster.

Bepackt war jedes Duo dabei mit 60 Geschenketüten, die für die Kinder tolle Überraschungen bereithielten. Zu jedem Paket gehörten u.a. das neue Preußen-Kinderbuch „Die Adlerkicker“, ein Schoko-Nikolaus und kleine Geschenke des Coppenrath Verlags. Neben Coppenrath unterstützte auch die CEAT Recycling GmbH diese Aktion.

Die Freude über den Besuch der Preußen war dabei in allen Krankenhäusern groß. Vor allem natürlich bei den Kindern, die für einen kurzen Moment den Überraschungsbesuch genießen und sich über die Geschenke freuen durften.

Aber auch beim Personal, das mit viel Preußenherz bei der Sache war. So wurden Marc Lorenz und Dennis Grote beispielsweise vom Chefarzt mit Preußenschal begrüßt und von Ordensschwester Ines begleitet, die seit 20 Jahren eine Dauerkarte besitzt und ebenfalls stolz ihren Fanschal trug. Es war einfach ein rundum gelungener Nachmittag.

"Es ist wunderbar zu sehen, wie wir den Kids in einer schwierigen Zeit ein paar unbeschwerte und glückliche Momente bereiten konnten. Auch für unsere Spieler waren es besondere und eindringliche Begegnungen", betont Geschäftsführer Ole Kittner.

Unterhaching und Dortmunds U23 warten noch in diesem Jahr auf SCP

Sportlich geht es für Preußen Münster und Trainer Sascha Hildmann sowie seine Profis noch zweimal in diesem Jahr zur Sache. Es geht zweimal in die Fremde. Am Samstag (16. Dezember, 16.30 Uhr) gastiert der Aufsteiger im Duell der Liga-Neulinge bei der Spielvereinigung Unterhaching und in der Woche (Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr) geht es zur Reserve des Bundesligisten Borussia Dortmund. Dann geht es für Münster erst am 21. Januar mit dem Derby gegen Arminia Bielefeld weiter.