3. Liga: Sechs-Tore-Spektakel - Preußen Münster zeigt gegen Viktoria Köln tolle Moral

Da war Musik drin. In einer dramatischen Partie trennten sich Preußen Münster und Viktoria Köln 3:3.

Was für ein Spektakel zum Abschluss des 16. Spieltags in der 3. Liga. Preußen Münster und Viktoria Köln lieferten sich ein irres Sechs-Tore-Spektakel, an dessen Ende beide Teams einen Punkt einfahren konnten.

Bereits nach 32 Minuten schien die Partien entschieden, denn die Kölner Viktoria führte mit 2:0, unter anderem deshalb, weil Münster sich vor dem 0:2 einen dicken Patzer in Form von Simon Scherder leistete. Am Ende traf Luca Marseiler , zuvor hatte David Kubatta das 1:0 für die Kölner erzählt.

Doch die Hausherren zeigten eine irre Moral und drehten die Begegnung innerhalb von 15 Minuten. Erst waren es vor der Pause noch Luca Bazzoli und Malik Batmaz, die per Doppelschlag auf 2:2 stellten.

Nur zwei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da ließ Batmaz mit seinem zweiten Treffer das Stadion ausflippen. Doch wie in Durchgang eins Münster hatte auch die Viktoria eine Antwort parat.

Nur sechs Minuten nach dem 3:2 glich der Gast aus - erneut war es Marseiler, der auf 3:3 stellen konnte. Auch danach suchten beide Teams den Weg nach vorne. Die besten Chancen hatten die Preußen, die vor allem durch Sebastian Mrowca das 4:3 hätten machen müssen.

Bis zum Abpfiff hatte man in dieser wilden Partie das Gefühl, dass eine Mannschaft dem Spiel noch die Krone aufsetzen könnte. Doch es blieb beim 3:3.





Weiter geht es für Preußen Münster am kommenden Samstag (2. Dezember, 14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken. Viktoria Köln spielt am selben Tag (16:30 Uhr) zuhause gegen den SSV Ulm.

So spielten Preußen Münster und Viktoria Köln

Münster: Schenk - Scherder, Koulis, Hahn (63. Kok) - ter Horst, Bazzoli (46. Mrowca), Preißinger, Böckle (63. Lorenz) - Kyerewaa (78. Wegkamp) - Grodowski, Batmaz (78. Wooten). - Trainer: Hildmann

Viktoria Köln: Voll - Schultz, Lorch, Kubatta (68. Dietz) - Handle, Fritz, Bogicevic, May - Philipp, Marseiler - Najar (75. Mustafa). - Trainer: Janßen

Tore: 0:1 Kubatta (23.), 0:2 Marseiler (32.), 1:2 Bazzoli (43.), 2:2 Batmaz (45.), 3:2 Batmaz (47.), 3:3 Marseiler (53.)

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen)