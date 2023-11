RWE: Dabrowski über Personallage, Doumbouya und den "Taschenrechner"

Rot-Weiss Essen spielt am Sonntag (12. November, 16.30 Uhr, RevierSport) gegen den SV Waldhof Mannheim. Drei Mann sind nicht dabei.

Vor der Begegnung gegen den SV Waldhof Mannheim (12. November, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) äußerte sich der Trainer von Rot-Weiss Essen zu mehreren Themenfeldern.

Zur Info: RWE-Pressesprecher Niclas Pieper gab bekannt, dass RWE gegen Mannheim bis zu 17.000 Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße erwartet.

Christoph Dabrowski über...

... die Personallage: "Fabian Rüth befindet sich nach seinem Kreuzbandriss weiter in der Reha. Ekin Celebi und Thomas Eisfeld absolvieren schon einige Reha-Übungen auf dem Rasen. Wir hoffen, dass sie bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Aaron Manu hat seinen Infekt auch überwunden."

... die sechs anstehenden Begegnungen, inklusive vier Heimspiele, bis zur Winterpause: "Ich benutze keinen Taschenrechner oder dergleichen. Wir haben noch sechs Spiele und betrachten jedes einzeln. Jetzt konzentrieren wir uns nur auf Mannheim. Es macht in dieser Liga nur Sinn, von Spiel zu Spiel zu schauen. Ich verbiete den Jungs aber auch nicht alle Spiele zu gewinnen. Wir gehen immer mit der Marschroute in eine Partie, um sie zu gewinnen."

... Gegner Waldhof Mannheim: Ich sage nichts Neues, wenn ich betone, dass ein Drittligaspiel nicht einfach ist. Mannheim ist definitiv besser als es der Tabellenplatz aussagt. Der SV Waldhof ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Sie haben auch eine gute Mannschaft. Diese hat ein gutes Umschaltspiel. Das ist ein Gegner, der uns sehr fordern wird. Aber, klar: Mit dem Selbstbewusstsein der letzten Wochen wollen wir natürlich den nächsten Sieg an der Hafenstraße einfahren. Unsere Mannschaft hat auch genug Lösungen an der Hand, um Mannheim zu besiegen und mit unseren Fans den nächsten Sieg zu feiern. Das ist unser klares Ziel für Sonntag."

Jeder ist aktuell im Training wirklich gut dabei. Jeder, der spielt, wird auch angestachelt noch mehr zu geben, weil die Jungs, die hinten dran sind Dampf machen. So muss das auch sein. Christoph Dabrowski

... seine vielen Ein- und Auswechselungen: "Natürlich gilt es immer mit Wechseln neue Impulse, die das Spiel fordert, zu setzen. Oder mal wechselt auch mal die Taktik, um Räume zu verdichten oder offensiver zu agieren. Aber wir wechseln auch, um so viele Jungs wie möglich aktiv mitzunehmen. Jeder ist aktuell im Training wirklich gut dabei. Jeder, der spielt, wird auch angestachelt noch mehr zu geben, weil die Jungs, die hinten dran sind Dampf machen. So muss das auch sein."

... Moussa Doumbouya, der zuletzt in vier Spielen nur zwei Einsatzminuten verbuchte: "Da wir meistens mit nur einem Neuner spielen, ist die Situation so, dass aktuell Leonardo Vonic die Nase vorne hat und wir mit Ron Berlinski einen Angreifer auf der Bank haben, der als Joker sehr gut funktioniert. Ron hat gezeigt, dass er als Einwechselspieler sehr gute Energie und Impulse geben kann. Moussa muss weiter hart arbeiten. Er ist aber sehr positiv im Training. Das gefällt mir."