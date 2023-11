Vor RWE-Spiel: Das sagt Arminia Bielefelds Sportchef - "Wir drehen nicht durch"

Vor dem Spiel Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) stand DSC-Sportchef Michael Mutzel Frage und Antwort.

Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld: An der Hafenstraße kommt es zu einem echten Schlagerspiel. Mit 19.200 Zuschauern ist die Hafenstraße in dieser Saison das erste Mal ausverkauft.

Sowohl die Essener als auch die Bielefelder haben zuletzt drei Siege in Folge eingefahren. Für die Arminia kommt es binnen weniger Tage zum nächsten Highlightspiel. Denn unter der Woche spielten die Ostwestfalen noch im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV.

Michael Mutzel, Bielefelds Sportchef, sprach vor dem Anpfiff mit "Magenta Sport" über...

... das Aus im DFB-Pokal: "Natürlich waren wir da am nächsten Tag noch einmal down. Wir waren schließlich nah dran. Aber dann haben wir unseren Fokus auch schon auf Rot-Weiss Essen gerichtet. Wenn man ausscheidet, dann so im Elfmeterschießen. Dann kann man sich auch nichts vorwerfen lassen."

... die schwere Verletzung, Kreuzbandriss, von Noah Joel Sarenren Bazee: "Auch das haben wir aufgearbeitet. Ich fand es gut, dass da der Impuls von der Mannschaft mit dieser T-Shirt-Aktion kam. Leider gehören Verletzungen zum Fußball dazu. Ich hoffe, dass er bald wieder bei uns ist."

... das aktuelle Erfolgsgeheimnis: "Es sind sicherlich mehrere Sachen. Der Nebenmann weiß, was sein Partner macht. So ist es einfach schwer gegen uns Tore zu schießen. Das hat auch der HSV unter der Woche gemerkt."

... die 13 verschiedenen Torschützen bei den Bielefeldern: "Das ist beruhigend, dass wir nicht von einem Mann abhängig sind. Die Spielweise von Mitch Kniat ist sehr offensiv ausgerichtet und da kommen mehrere Spieler in Aktionen. Wir haben sieben, acht torgefährliche Jungs."

... das Saisonziel: "Wenn es gut läuft, dann muss man das auch richtig einordnen. Es wird auch sicherlich Rückschläge geben. Genauso wie wir nicht panisch am Anfang geworden sind, werden wir jetzt nicht durchdrehen. Wir werden sehen, wo wir im Winter und dann am Ende der Saison stehen."