RWE: Auf diese Elf setzt Dabrowski gegen Arminia Bielefeld

Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld: Ab 14 Uhr geht es an der ausverkauften Hafentstraße los. Wir haben die Aufstellungen.

"Wechsel sind immer möglich. Die letzten Spiele bin ich nach dem Motto 'Never change a winning team' gegangen. Das hat sich ausgezahlt. Deswegen ist es gut möglich, dass wir auch gegen Bielefeld mit der gleichen Truppe beginnen", hatte RWE-Trainer Christoph Dabrowski noch am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gesagt.

Und siehe da: Dabrowski schickt erneut seine, ja mittlerweile Stammformation auf den Rasen.

Derweil gibt es bei Arminia Bielefeld einige Wechsel nach dem 120-minütigen Pokalfight gegen den Hamburger SV, in dem der Drittligist sich erst im Elfmeterschießen dem Zweitligisten geschlagen geben musste. Spieler wie Kaito Mizuta, Aygün Yildirim oder Nicklas Shipnoski, die zu den Leistungsträgern gehören, nehmen erst einmal auf der Bank Platz.

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack, Rios Alonso, Götze, Brumme - Sapina - Obuz, Müsel, Harenbrock, Young - Vonic.

Bank: Wienand, Voelcke, Doumbouya, Wiegel, Berlinski, Rother, Kaiser, Kourouma, Plechaty.

Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, Schneider, Großer, Oppie - Boujellab, Wörl, Schreck - Putaro, Klos, Biankadi

Bank: Oppermann, Belkahia, Mizuta, Yildirim, Özkan, Shipnoski, Gohlke, Koch, Wintzheimer.

Schiedsrichter: Felix Bickel

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski, Rot-Weiss Essen: "Es wartet eine spannende Konstellation auf uns. Wir wollen uns nicht kleiner machen als wir sind. Unser Ziel ist ganz klar – der vierte Sieg in Folge! Hier an der Hafenstraße wollen wir das wieder gemeinsam mit den Fans erleben. Das ist auch unser Anspruch. Wir haben in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt. Bielefeld ist eine sehr intensive Mannschaft, die ein gutes Gegenpressing hat. Vorne ist Klos der Zielspieler, dazu haben sie gefährliche Flügelspieler mit Geschwindigkeit."

Mitch Kniat, Arminia Bielefeld: "Es ist ein Topspiel, beide Mannschaften sind voll im Flow. Und auch wenn man die Namen hört! Ich hoffe natürlich, dass wir im Flow bleiben und dort wieder an die Form der letzten Spiele anschließen können."