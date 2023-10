Drittligist Rot-Weiss Essen gewann das Derby beim MSV Duisburg dramatisch mit 2:1. Matchwinner war Innenverteidiger Mustafa Kourouma.

Was für ein Finish im Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen!

Durch ein Last-Minute-Tor in der 93. Minute sicherte Mustafa Kourouma den Rot-Weissen einen emotionalen 2:1-Derbyerfolg. Nach einer Flanke von Felix Götze köpfte der 20-Jährige den Ball in die Maschen - und sorgte für riesengroße Ekstase im Lager der mitgereisten RWE-Fans.

Für Kourouma war es der größte Moment in seiner noch jungen Spielerkarriere. Entsprechend strahlte der Innenverteidiger, der erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, beim anschließenden Interview in den Katakomben: "Das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Nach dem 1:1 dachte ich, dass das auch in die andere Richtung gehen kann. Das ist ja klar, wenn man zuhause das 1:1 erzielt, dass man dann die zweite Luft bekommt."

Kourouma weiter: "Wir haben es aber trotzdem richtig gut gemacht und eine gute Mentalität gezeigt. Erste Halbzeit haben wir die klar dominiert, in der zweiten Halbzeit wurde es etwas schwieriger, weil die dann mehr Druck gemacht haben. Unterm Strich war es aber ein verdienter Sieg."

Marvin Obuz (63.) hatte RWE in der zweiten Halbzeit durch ein Traumtor mit 1:0 in Führung gebracht, in der 90. Minute fälschte dann Kapitän Vinko Sapina unglücklich zum Ausgleichstreffer ins eigene Tor ab. Das glückliche Ende hatte dann aber Essen auf seiner Seite - dank Kourouma.

Seinen zweiten Saisontreffer feierte der junge Abwehrspieler mit dem "Griddy"-Jubel. "Den habe ich aus der NFL von Justin Jefferson. Der macht den immer, auch ein paar Fußballer machen diesen Jubel mittlerweile. Ich finde ihn cool", erklärte Kourouma schmunzelnd.





Bedanken konnte sich RWE an diesem Nachmittag auch bei Keeper Jakob Golz, der beim Stand von 1:1 gegen Duisburgs Stürmer Benjamin Girth glänzend parierte. Kourouma sagte über die Nummer eins: "Er ist der beste Torwart der Liga."

Für Matchwinner Kourouma liefen die letzten Wochen persönlich, nicht nur aufgrund seines Siegtreffers in Duisburg, gut. Beim 2:1-Erfolg bei Borussia Dortmund II spielte er von Beginn an und traf zur 1:0-Führung (Treffer wurde ihm nachträglich zugeschrieben). Nun setzte er das nächste Ausrufezeichen.

"Ich weiß, was ich gezeigt habe und ich weiß, was ich kann. In Dortmund habe ich auch gezeigt, dass ich die 3. Liga schaffe und da bestehen kann. Klar, war es ein Rückschlag, wieder auf die Bank zu müssen, aber der Trainer hat mir signalisiert, dass ich wieder viele Schritte nach vorne gemacht habe und nah dran bin. Ich konnte zum Glück das Vertrauen bestätigen. Dann schauen wir mal, wie die nächsten Wochen aussehen", betonte der 20-Jährige.

Klar ist: Mustafa Kourouma ist seit dem 28. Oktober 2023 ein Derbyheld bei Rot-Weiss Essen.