Moritz Stoppelkamp: "Mit diesem Spiel gegen RWE kann der MSV die Fans zurückgewinnen"

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Am Samstag (28. Oktober, 14 Uhr) ist es so weit. Das Revierderby in der 3. Liga geht auch an einem Ex-Kapitän des MSV nicht spurlos vorbei.

Wenn es am Samstag (28. Oktober, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in der 3. Liga zum heiß erwarteten Nachbarschaftsduell zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen kommt, dann wird auch Moritz Stoppelkamp gespannt Richtung schauinsland-Reisen-Arena blicken.

Vielleicht wird der Ex-Kapitän sogar im Stadion live vor Ort sein. Denn mit Rot-Weiß Oberhausen spielt er erst am Sonntag (29. Oktober, 14 Uhr) gegen den FC Schalke 04 II.

Dass es in dem Duell MSV gegen RWE zu einem Aufeinandertreffen des 20. und 6. der 3. Liga kommt, spielt für Stoppelkamp keine große Rolle. Schließlich haben Derbys ihre eigenen Gesetze.

Stoppelkamp gegenüber RevierSport: "Ich wünsche dem MSV natürlich, dass sie mit diesem Spiel den Bock umstoßen. Ich glaube, dass das Derby zum richtigen Zeitpunkt kommt. Es ist jetzt egal, was vorher war, wie die Spiele vorher gelaufen sind, auf welchem Tabellenplatz der MSV steht. Mit einem Sieg in diesem Spiel gegen RWE können sie die Fans zurückgewinnen. Ich glaube, dass man das auch auf dem Platz sehen wird. Ich hoffe, dass die Saison für den MSV dann nach dieser Partie so richtig beginnt."

Am liebsten würde Stoppelkamp, der am 11. Dezember 37 Jahre alt wird, wohl am Samstag noch selber für den MSV auflaufen. So war nach der Saison 2022/2023 eigentlich auch sein persönlicher Plan. Er wollte noch ein Jahr in Zebrastreifen auflaufen. Doch die zu dem Zeitpunkt sportlichen Verantwortlichen um Trainer Torsten Ziegner und Sportchef Ralf Heskamp sprachen sich gegen einen neuen Einjahresvertrag für den Offensivspieler aus. Dieser wechselte dann eine Etage tiefer zu Rot-Weiß Oberhausen.

Bei RWO ist Stoppelkamp, der für den MSV Duisburg in 196 Einsätzen 65 Treffer erzielte und 54 weitere Tore vorbereitete, in Topform und ein absoluter Leistungsträger. Seine Bilanz: 13 Pflichtspiele, acht Tore, vier Vorlagen!

Schon in der vergangenen Spielzeit sprachen die Zahlen für Stoppelkamp und eigentlich auch eine Vertragsverlängerung. Er schoss sieben Treffer und bereitete zehn weitere Buden vor - heißt: Stoppelkamp war an 17 MSV-Toren beteiligt.

Die aktuellen MSV-Zahlen lauten: Tabellenplatz 20 nach elf Drittliga-Spieltagen bei einem Torverhältnis von 7:15. Kein Wunder, dass sich nicht wenige MSV-Fans in diesen Zeiten nach einem Moritz Stoppelkamp sehnen. Zumal dieser in der vergangenen Saison in beiden Derbys gegen RWE (2:2, 1:1) für die Duisburger traf.