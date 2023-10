MSV - RWE: Verkehrschaos befürchtet - Infos zur Anreise

Beim Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen wird es voll in der Schauinslandreisen-Arena. Das empfiehlt die Polizei mit Blick auf die Anreise.

Knapp 12.000 Zuschauer waren bei den bisherigen sechs Heimspielen des MSV Duisburg durchschnittlich zu Gast. Am Samstag werden es mehr als doppelt so viele sein. Die Meidericher empfangen Rot-Weiss Essen zum Derby (14 Uhr, RS-Liveticker) und erwarten 26.000 Zuschauer, davon 5000 Fans von RWE.

"Das starke Interesse an dieser Begegnung und der damit verbundene Anreiseverkehr zum ausverkauften Stadion sowie die begrenzte Parkplatzkapazität werden zu Verkehrsstörungen rund um das Stadion führen", glaubt die Duisburger Polizei, die daher die Besucher bittet, frühzeitig anzureisen.

Zwei Stunden vor Spielbeginn öffnet das Stadion am Samstag (12 Uhr). Fans des MSV, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, sollten dies nicht über den Duisburger Hauptbahnhof tun, empfiehlt die Polizei.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat einen Shuttleverkehr zum Stadion eingerichtet. Am Hauptbahnhof fahren die Shuttles am Ostausgang sowie an der Verknüpfungshalle ab. Zudem werden Sonderbusse in Richtung Stadion an den Standorten Salmstraße, Bergstraße, Meiderich Bahnhof, Großenbaum Bahnhof Ost, Betriebshof am Unkelstein und Businesspark Nord eingesetzt (genauere Infos und Zeiten bei der DVG).

Wichtig für Autofahrer: Die A40 wird zwischen Freitagabend und Montagmorgen in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle DU-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg voll gesperrt. Wer mit dem Pkw aus nördlicher Richtung kommt, sollte die Anschlüsse der A59 Wanheimerort und Hochfeld nehmen. Aus dem Süden empfehlen sich Wanheimerort oder der Anschluss der A3 Duisburg-Wedau.

Für Anhänger aus Essen, die mit dem eigenen Auto kommen, empfiehlt die Polizei folgende Route: "BAB 59 - Anschlussstelle 14 Duisburg-Buchholz - links abbiegen auf Sittardsberger Allee - rechts abbiegen auf Wedauer Straße - links abbiegen auf Kalkweg - rechts abbiegen Friedrich-Alfred-Allee (Parkmöglichkeit für Gästefans) oder P1 (Parkplatz für Gästefans).

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bieten sich RWE-Fans zwei Optionen: Entweder mit der S-Bahn zur Haltestelle Schlenk, die fußläufig zum Stadion gelegen ist. Auch die Anreise über den Duisburger Hauptbahnhof ist möglich. Von dort aus fahren Shuttles, Startpunkt ist der Bahnhofsvorplatz.