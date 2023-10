BVB: Verletzungsschock! Trio wird der U23 lange fehlen

Schlechte Nachrichten für die U23 von Borussia Dortmund: Ein verletztes Trio wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Die U23 von Borussia Dortmund musste in den vergangenen Tagen mehrere personelle Rückschläge verkraften.

Paul Besong, Justin Butler und Felix Irorere zogen sich Verletzungen zu - und zwar so schwer, dass sie dem BVB lange fehlen werden. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wird das Trio in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren, sondern erst im Laufe der Rückrunde.

Das sind schlechte Nachrichten für Trainer Jan Zimmermann. Besong entwickelte sich nach seinem Sommer-Wechsel ins Ruhrgebiet gleich zur Stammkraft im Sturmzentrum. Zwei Tore und drei Vorlagen steuerte der 23-Jährige bislang bei. Er verletzte sich beim 2:2 gegen Arminia Bielefeld am Knie und muss nun eine Zwangspause einlegen.

Flügelflitzer Butler zog sich beim 1:2 gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Freitag eine Bänderverletzung zu, nachdem er in den letzten Wochen immer wichtiger für die Zimmermann-Elf wurde.

Und Abwehrtalent Irorere kam mit seinen ersten Nominierungen fürs Spieltagsaufgebot seinem Pflichtspieldebüt immer näher. Seine Fußverletzung sorgte beim Training am vergangenen Wochenende sogar für einen Abbruch der Einheit - der 21-Jährige musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.

"Die Ausfälle von Paus Besong und Justin Butler sind mehr als bitter, weil beide gerade richtig gut in Form waren. Und auch Felix Irorere hat sich in den vergangenen Wochen hart an die Mannschaft herangearbeitet, stand zuletzt zweimal im Kader. Die schweren Verletzungen sind für alle drei persönlich richtig bescheiden", sagte Zimmermann den Ruhr Nachrichten.

Zugleich verwies der Coach auf den "guten Kader", der gerade in der Offensive stark besetzt sei. "Wir haben einige gute Jungs, die zuletzt nicht gespielt haben und die jetzt auf ihren Einsatz drängen."

Wer sich von diesen Worten angesprochen fühlen darf, wird sich am Freitagabend zeigen. Dann gastiert die Dortmunder U23 bei Waldhof Mannheim (19 Uhr, RS-Liveticker).