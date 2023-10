Rot-Weiss Essen ist am Freitagabend unter Flutlicht zu Gast bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Es ist das erste Spiel nach dem Verl-Debakel.

Bei einem Traditionsverein wie Rot-Weiss Essen sind unruhige Zeiten nicht ungewöhnlich. Doch auch für langjährige Fans dürfte sich die letzte Woche wie im falschen Film angefühlt haben.

Zunächst kassierte der Drittligist beim Aufsteiger SpVgg Unterhaching eine 0:4-Klatsche, dann ging RWE am Samstag zuhause gegen den SC Verl mit 0:5 unter und wieder nur drei Tage später wurde Kapitän Felix Bastians offiziell vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

So viel vorweg: Ein Nachfolger wurde bereits gefunden. Vinko Sapina wird die Mannschaft zukünftig als Kapitän auf das Feld führen. Stellvertreter bleibt Jakob Golz und Felix Götze rückt in den Mannschaftsrat nach.

Cheftrainer Christoph Dabrowski erklärte seine Entscheidung auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Dortmund am Freitagabend (13. Oktober, 19 Uhr).

"Wir haben uns entschieden mit einer neuen Konstellation den Weg weiterzugehen. Ich bitte auch um Verständnis, dass ich nicht tiefer über das Thema Felix Bastians sprechen möchte. Zum einen müssen wir Felix Bastians als Spieler und Mensch respektieren und zudem müssen wir der Mannschaft die Chance geben, den maximalen Fokus auf den Sport zu legen. Ich habe entschieden, dass Vinko Sapina der neue Kapitän ist. Mir war es wichtig, dass ein Feldspieler, der eine zentrale Rolle in der Achse spielt, auf dem Platz die Führung übernimmt", betonte der Fußballlehrer.

Dabrowski weiter: "Sportlich haben wir alle wahrgenommen, dass er ein Gewinn für unseren Verein ist. Grundsätzlich ist er jetzt rund vier Monate dabei und bringt eine natürliche Ausstrahlung sowie Autorität zum Ausdruck. Er hat eine absolute Akzeptanz in der Mannschaft. Ich glaube, dass das die richtige Wahl ist. Vinko braucht jetzt auch nicht viel zu verändern, ich möchte ihm keine Rucksäcke mit Ziegelsteinen vollpacken."

Zurück zum Dortmund-Spiel: Sapina kehrt in das Aufgebot und die Startelf zurück, dafür wird Felix Götze (Bauchmuskelzerrung) weiter ausfallen. "Felix Götze hat am Donnerstag versucht, das Training wieder aufzunehmen, musste es aber leider abbrechen und wird ausfallen. Ich bin aber optimistisch, dass er im Laufe der nächsten Woche wieder mit einsteigen kann. Hinter Andreas Wiegel steht noch ein Fragezeichen, er musste am Mittwoch das Training mit muskulären Problemen im hinteren Oberschenkelbereich abbrechen", betonte Dabrowski.

Nach der Vormittagseinheit am Freitag wird RWE dann entscheiden, ob der Rechtsverteidiger mitfahren und spielen kann. Ansonsten können Thomas Eisfeld (Teilriss der Syndesmose), Ekin Celebi (Leistenprobleme) und Björn Rother (Rotsperre) nicht mitwirken. Immerhin: Eisfeld hat bereits das individuelle Lauftraining aufgenommen.