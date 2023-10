Kommentar: RWE geht mit dem Bastians-Aus ins kalkulierte Risiko

Felix Bastians wird nicht mehr für Rot-Weiss Essen auflaufen. RWE geht ins Risiko, kurzfristig droht ein Engpass. Ein Kommentar.

Das Kapitänsamt bei Rot-Weiss Essen brachte den betreffenden Spielern zuletzt kein Glück. Dennis Grote, Daniel Davari, Felix Bastians. Sie alle eint nun das Schicksal, dass sie während ihrer Amtszeit als Kapitän den Verein verlassen mussten.

Jede Geschichte hat ihre eigene Note, am Dienstag gab der Drittligist nun bekannt, dass Bastians ab sofort freigestellt ist. Es dürfte ein unrühmliches Karriereende werden für den 35-Jährigen, der für RWE 69 Pflichtspiele bestritt.

Es wird keines mehr hinzukommen, das ist klar. Es ist sogar möglich, dass die Begegnung gegen den SC Verl (0:5), wo Bastians zur Pause rausmusste, sein letztes Profispiel war.

Der Abwehr-Allrounder ist ein Spieler mit einer klaren Meinung, durch die er nicht nur in Essen angeeckt ist. 2011 wurde er beim SC Freiburg freigestellt, 2017 beim VfL Bochum suspendiert. Beim VfL gab es rund um eine Partie in Nürnberg einen allergischen Schock bei Bastians, der wegen einer Lebensmittelallergie keine Milchprodukte zu sich nehmen darf. Die waren in einem Essen offenbar drin, daraufhin gab es unter anderem den Spruch in Richtung der damaligen VfL-Verantwortlichen: „Brot kann schimmeln, ihr könnt nichts.“

Das kostete ihn den Vertrag in Bochum, wobei Bastians damals erklärte, er habe im Affekt gehandelt nach dem allergischen Schock und sich für diesen Spruch entschuldigt. Jetzt in Essen gab es nicht diesen einen Knall.

Vielmehr hat sich die Entscheidung bei Trainer Christoph Dabrowski und Co. offenbar über einen längeren Zeitraum angedeutet. Es gab kleine Sachen, die mit einer Mannschaft auch etwas machen können, die in der Summe zu der einstimmigen Entscheidung führten, den Kapitän freizustellen.

Und es ging nicht nur um die Vergangenheit, auch ein Blick in die Zukunft ließ RWE diesen Entschluss fassen. Denn Bastians ist auch sportlich nicht mehr unumstritten. In der Innenverteidigung machten in seiner verletzungsbedingten Abwesenheit José-Enrique Ríos Alonso und Felix Götze einen guten Job. Links in der Viererkette sollte Bastians daher zuletzt auflaufen, das sah man als wenig optimale Lösung für die kommenden Monate an.

Daher gab es die Befürchtung: Sollte Bastians als Spielführer sein Ego in den Vordergrund stellen, eine eventuelle Versetzung in die zweite Reihe nicht akzeptieren, könne das mit einer Mannschaft mehr machen als die Freistellung des Spielers.

Die Essener wissen, dass sie ein Risiko eingehen. Am Freitag, wenn RWE beim BVB II antritt, wird Götze vielleicht noch nicht wieder fit sein. Das bedeutet: Neben Rios-Alonso stehen mit Aaron Manu und Mustafa Kourouma nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung.

Der Verein nimmt das in Kauf, denn RWE war eines wichtig: Es geht nicht um ein Spiel, es geht um die langfristige Ausrichtung. Hier gab es durch alle Gremien die einstimmige Entscheidung, den weiteren Saisonverlauf ohne Bastians zu bestreiten. Es ist die volle Überzeugung des Klubs, dass Spieler, die bisher noch nicht komplett aus dem Schatten des Kapitäns treten konnten, nun weitere Schritte in ihrer Entwicklung machen, Verantwortung übernehmen, auf dem Feld führen. Solche Spieler suchte man zuletzt beim 0:4 in Unterhaching und beim 0:5 gegen Verl vergeblich.

Aber auch wenn einzelne Akteure nun den nächsten Schritt gehen, heißt das nicht, dass im Winter nicht nachgelegt wird. Bereits im Sommer - als Bastians noch da war - gab es die Überlegung, einen weiteren Innenverteidiger zu holen. Das wird nun ziemlich sicher in der Winterpause passieren. Bis dahin bleibt die Hoffnung, dass der Kader enger zusammenrückt, vielleicht schon Freitag in Dortmund.