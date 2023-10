Borussia Dortmund: Nach Debüt im Profikader - Defensiv-Talent verlängert bis 2026

Beim 4:2 Borussia Dortmunds über Union Berlin stand Guille Bueno erstmals im Kader von Edin Terzic. Nun folgte mit der Vertragsverlängerung das nächste Highlight.

Borussia Dortmund II ist in der 3. Liga gut aus den Startlöchern gekommen und belegt nach zehn Spieltagen den sechsten Platz in der Tabelle. Einen entscheidenden Anteil daran hatte bislang auch Guille Bueno. Der Außenverteidiger kam am ersten Spieltag gegen Preußen Münster zur Halbzeit von der Bank (0:0) und stand anschließend acht Spiele in Folge über 90 Minuten auf dem Platz.

Am vergangenen Wochenende fehlte der Spanier der U23 dann - allerdings nur, weil er beim 4:2 gegen Union Berlin erstmals überhaupt von Trainer Edin Terzic in den Profikader berufen wurde. Auch wenn Bueno noch nicht zu Einsatz kam, zeigt es: Die Entwicklung des 21-Jährigen zeigt nach oben. Schon im Sommer durfte er weite Teile der Vorbereitung mit den Profis absolvieren.

Erst zur Saison 2021/22 wechselte der Linksverteidiger aus der Jugend des spanischen Traditionsvereins Deportivo La Coruna (mittlerweile bis in die drittklassige Primera Federación abgestürzt) zum BVB. Schon als 18-Jähriger lief er ausschließlich für die U23 auf und sammelte in seiner ersten Profi-Saison 13 Einsätze. Im Saisonendspurt stand er gleich siebenmal in Folge in der Startelf.

BVB will "positive Entwicklung weiter vorantreiben"

Es folgten 23 Spiele im zweiten Jahr, wobei ihn Rücken- und Knieprobleme zwischenzeitlich zum Zuschauen zwangen. In dieser Spielzeit präsentiert sich Bueno nun allerdings wohl in seiner bislang besten Verfassung.

Das ging auch an den Verantwortlichen nicht vorbei. Entsprechend wurde der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem Linksfuß nun vorzeitig bis 2026 verlängert. "Guille ist extrem fleißig und hat sich seinen Platz in der ersten Elf hart erarbeitet", lobte Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23, den Spanier. "Wir freuen uns, die positive Entwicklung weiter gemeinsam voranzutreiben."

Das fußballerische Talent liegt bei Bueno übrigens in der Familie - auch sein Zwillingsbruder Hugo ist Profi und spielt für die Wolverhampton Wanderers. Genau wie sein Bruder ist auch Hugo Bueno Linksverteidiger. Sein Können durfte er bereits 26-mal in der englischen Premier League und einmal für die spanische U21-Nationalmannschaft unter Beweis stellen.