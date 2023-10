3. Liga: DFB beklagt Attacke von Sandhausen-Boss gegen Schiedsrichter

Wuppertaler SV Vor S04 II-Spiel - WSV-Knatsch zur Unzeit, Rücktritt im Verwaltungsrat

Am Freitagabend (19.30 Uhr) will der Wuppertaler SV zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Regionalliga West übernehmen. Doch hinter den Kulissen knatscht es.