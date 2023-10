MSV Duisburg: Jander sorgt den ersten Saisonsieg - 1000 Fans bei Bus-Einfahrt

Im zehnten Anlauf hat der MSV Duisburg gegen Unterhaching den ersten Dreier eingefahren. Mit dem 1:0-Sieg (0:0) haben die Zebras die Rote Laterne an den SC Freiburg II abgegeben.

Knapp 1.000 Anhänger hatten sich schon gut eineinhalb Stunden vor Spielbeginn zur Busanfahrt vor dem Stadion getroffen, um dem MSV Duisburg in der schwierigen Situation eine Motivationsspritze zu geben. Mit Erfolg. Die Zebras feierten gegen Unterhaching (1:0) den lang ersehnten ersten Saisonsieg und sind nicht mehr Tabellenletzter der 3. Liga.

Engin Vural veränderte seine Startelf auf nur einer Position und schickte dieselbe Viererkette ins Rennen wie vor einer Woche gegen Münster. Durch die Rückkehr von Kapitän Sebastian Mai nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre musste der zuletzt schwache Benjamin Girth auf der Bank Platz nehmen.

Der gelernte Defensivmann setzte sich nach vier Minuten gleich mal in Szene und köpfte eine Flanke von Baran Mogultay knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Beginn einer guten Anfangsphase des MSV, der nach vorne viel investierte und hinten den Laden in der ersten Halbzeit gut dichthalten konnte. Alexander Esswein bekam nicht genug Druck hinter den Ball (23.). Jonas Michelbrink scheiterte nach einem Solo aus der Distanz (26.).

Die Gäste hatten zwar genug Ballbesitz, wurden aber erst nach einer knappen halben Stunde das erste Mal gefährlich. Patrick Hobsch zirkelte den Ball aus dem Sechzehner beinahe in den rechten Knick (27.). Die Zebras waren zwar bemüht, doch es mangelte an Präzision. Auch beim starken Konter in Überzahl kurz vor dem Pausenpfiff, als Michelbrink links vorbei zielte.





Das Tempo und die Intensität der Partie waren nach dem Seitenwechsel zwar wesentlich geringer. Duisburg war dennoch etwas wacher und die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste aus Bayern zogen sich zurück. Vural brachte Mitte der zweiten Hälfte mit Tim Köther einen frischen Offensivmann.

MSV: V. Müller – Feltscher, Bitter (88. Fleckstein), Knoll, Mogultay – Jander, Castaneda – Michelbrink (62. Köther), Ekene, Esswein (84. Bakalorz) – Mai. SpVgg.: Heide – Schwabl, Schifferl, J. Welzmüller (78. Obermeier), Waidner (86. Schmid) – Stiefler, Westermeier (62. M. Welzmüller), Keller, Skarlatidis (78. Krattenmacher) – Fetsch, Hobsch. Schiedsrichter: Martin Speckner Zuschauer: 9.513 Gelbe Karte: Knoll - Schwabl. Tor: 1:0 Jander (70.).

Nach 65 Minuten hatten die Meidericher Glück, dass Mathias Fetschs Kopfball nicht im langen Eck einschlug. Das Spiel blieb völlig offen. Wenig später brach kollektiver Jubel aus, als Caspar Jander die Duisburger nach einer starken Balleroberung von Mai aus 15 Metern in Führung schoss (70.).

Die Vural-Elf rettete den knappen Vorsprung mit dem zur Absicherung eingewechselten Vize-Kapitän Marvin Bakalorz über die Zeit und durfte nach kriselnden Wochen mal wieder mit den Fans gemeinsam feiern.

Durch die Verlegung des Saarbrückenspiels geht es für den MSV erst am 21. Oktober mit dem nächsten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter. Am Mittwoch geht es im Niederrheinpokal zum Oberligisten KFC Uerdingen.