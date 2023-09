Drittligist MSV Duisburg reist mit Neu-Trainer Engin Vural am Samstag zu Viktoria Köln. Sebastian Mai wird dann wieder auf seiner Stammposition auflaufen.

Der MSV Duisburg steckt in einer sportlich schwierigen Situation: Tabellenplatz 20 in der Liga und dazu trennte sich der Verein am Samstag von Trainer Torsten Ziegner.

Sein Nachfolger, U19-Coach Engin Vural, wird am kommenden Spieltag (23. September, 14 Uhr) erstmals auf der Trainerbank der Profis Platz nehmen. Dann gastiert der MSV bei Viktoria Köln.

Nach zwei Niederlagen in Serie mit fünf Gegentoren und großen Leistungsschwankungen sind durchaus Veränderungen in der Startformation zu erwarten.

Auch Neu-Trainer Vural konnte personelle Wechsel auf der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel nicht ausschließen. "Wir sind uns um die sportliche Situation bewusst. Die Entwicklung der Mannschaft ist schwer zu beurteilen, weil ich nicht ganz so nah dran gewesen bin. Ich kann nur die Spiele bewerten, die ich gesehen habe. Gegen Ulm und Verl war ich live im Stadion, auch das Spiel in Regensburg habe ich gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht, was inhaltlich besprochen wurde und wie gearbeitet wurde", betonte Vural.

Der 38-Jährige weiter: "Bevor wir letztendlich die Personalentscheidungen treffen, möchte ich mir alles offenlassen und die Eindrücke aus den Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag berücksichtigen."

Es ist natürlich schön zu wissen, dass er vorne auch funktioniert. Aber: Ich kann verraten, dass wir ihn als Innenverteidiger sehen Engin Vural über Sebastian Mai.

Klar ist bereits, wie Vural mit Kapitän Sebastian Mai plant. Der etatmäßige Innenverteidiger lief bei der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen den SC Verl als Sturmspitze auf und zeigte eine gute Partie. Mai leitete das 1:0 durch Joshua Bitter mit ein und erzielte das 2:0 mit einem präzisen Rechtsschuss.

Trotzdem soll er unter dem neuen Trainer wieder auf seiner Stammposition spielen, wie der 38-Jährige erklärte: "Wir sehen Sebastian schon als Innenverteidiger. Es ist natürlich schön zu wissen, dass er vorne auch funktioniert. Aber: Ich kann verraten, dass wir ihn als Innenverteidiger sehen."

Kapitän Mai ist einer der Führungsspieler, die in dieser brenzligen Situation für den MSV vorangehen sollen und auch müssen. Doch, wer sind die anderen Akteure, die jetzt in die Pflicht genommen werden?

Vural antwortete: "Ich will jetzt niemanden herausheben, auch wenn Sebastian Mai der Kapitän ist. Von ihm erwarten wir natürlich, dass er Verantwortung übernimmt. So wie ich ihn kennengelernt habe, möchte er das auch. Das hat er klar signalisiert. Wir sind aber der Meinung, dass jeder Spieler auf seiner Position Verantwortung übernehmen soll. Da sind nicht nur zwei, drei Spieler gefragt, sondern die gesamte Mannschaft!"