RWE: Uhlig über Nullnummer, Entwicklung der Mannschaft und den Rasen

Rot-Weiss Essen musste sich trotz einer starken Performance mit einer Nullnummer gegen den SSV Jahn Regensburg begnügen. Auch für Marcus Uhlig war das Ergebnis zu wenig.

Es hätte ein perfekter Samstag, der 16. September, für Rot-Weiss Essen werden können. RWE ist nur haarscharf an dem dritten Dreier in Serie vorbeigeschrammt.

Einmal mehr zeigte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski eine gute Leistung, wurde aber diesmal nicht belohnt. Nach einer tollen Vorstellung der Essener mussten die Essener am Ende mit einem 0:0 gegen den SSV Jahn Regensburg leben.

RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig sprach im WDR-Interview von dem vielleicht besten Heimspiel der letzten Jahre.

Marcus Uhlig über...

... das 0:0 gegen den SSV Jahn Regensburg: "Wir haben, wie ich finde, bisher unser bestes Saisonspiel gemacht. Wir haben sehr viel richtig gemacht, viele gute Chancen herausgespielt und sind wirklich sehr dominat aufgetreten. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren selten so ein dominantes Spiel von uns hier an der Hafenstraße gesehen habe. Deshalb sind wir natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden."

Wir haben vor der Saison immer betont, dass wir uns verbessert haben, aber auch die Liga hat sich verbessert. Gefühlt ist jedes Spiel ein Fifty-Fifty-Ding. Aber der Saisonauftakt macht uns auf jeden Fall optimistisch für den weiteren Saisonverlauf. Marcus Uhlig

... die Situation in der 70. Minute, als der Schiedsrichter zunächst auf den Punkt zeigte: "Da sieht man mal wie man sich in der 1. oder 2. Bundesliga fühlt mit dem VAR. Erstmal freut man sich, dass der Schiedsrichter den Elfmeter gibt und dann wird dieser zurückgepfiffen. Das fühlt sich echt nicht cool an."

... den Saisonstart mit neun Punkten nach sechs Spielen: "Wir sind mit dem Start definitiv zufrieden. Wir haben in jedem Spiel unsere Leistung gebracht. Wir können vor allen Dingen in der Mannschaft eine Entwicklung sehen. Das macht Freude und Mut für die Zukunft."





... den neuen Rasen im Stadion an der Hafenstraße: "Es ist das erste Spiel in dieser Saison, wo ich gerne über den Rasen spreche. Wir haben den alten Rasen runtergenommen und den neuen hingelegt. Den Rasen auszutauschen war eine späte, aber richtige Entscheidung."

... den weiteren Saisonverlauf: "Wir haben vor der Saison immer betont, dass wir uns verbessert haben, aber auch die Liga hat sich verbessert. Gefühlt ist jedes Spiel ein Fifty-Fifty-Ding. Aber der Saisonauftakt macht uns auf jeden Fall optimistisch für den weiteren Saisonverlauf."