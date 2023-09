SC Verl: Starke Serie in Duisburg - das sagt der Trainer vor dem MSV-Spiel

Der SC Verl gastiert am Freitag zum NRW-Duell beim MSV Duisburg. Dort sind die Ostwestfalen noch ungeschlagen.

Nach einem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen in Serie hat sich der SC Verl zuletzt freigeschwommen. Vor der Länderspielpause holten die Ostwestfalen zunächst den ersten Saisonsieg gegen den SC Freiburg II (3:2), dann einen Punkt gegen die SpVgg Unterhaching (0:0).

Nun will der Sportclub an diese Entwicklung anknüpfen, wenn amFreitag das NRW-Duell beim MSV Duisburg ansteht (19 Uhr, RS-Liveticker). Die Zebras sammelten bislang einen Punkt weniger als die Verler - zu wenig für die Erwartungshaltung im und rund um den Verein.

Zumal der MSV anders als Verl noch auf den ersten Sieg wartet. "Sie wollen gegen uns das schaffen, was wir gegen Freiburg geschafft haben", sagt SCV-Trainer Alexander Ende in einem Vereinsinterview: "Den ersten Dreier einfahren."

Der 42-Jährige, der im Sommer aus der U19 von Borussia Mönchengladbach kam und die Nachfolge von Michel Kniat antrat, rechnet damit, dass die Meidericher in den vergangenen Tagen "die Sinne geschärft" haben. Und er glaubt: "Sie werden alles reinschmeißen, vor allem in der Anfangsphase, und sehr geradlinig spielen, um die Zuschauer mitzunehmen."

Mit Blick auf sein eigenes Team liegt ein Hauptaugenmerk von Ende darauf, "dass wir defensiv weiter so stabil stehen". Mit elf Gegentoren stellt Verl derzeit die schwächste Abwehrreihe der 3. Liga.

Doch zuletzt gab es Fortschritte - erst die Nullnummer gegen Unterhaching, dann ein 2:0 im Westfalenpokal gegen Oberligist TuS Bövinghausen und ein 0:0 im Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. "Die Richtung stimmt. Es war Thema, wir haben noch einmal viele Dinge im Detail angesprochen."

In Duisburg soll am Samstag soll die Defensivbilanz weiter aufpoliert werden. In der noch jungen Pflichtspielhistorie beider Teams sieht es jedenfalls gut aus für das Ende-Team. Von sechs Duellen haben die Verler erst eines verloren, in der MSV-Arena sind sie noch ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis).