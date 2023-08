MSV Duisburg: Hoffen auf Köthers Sofort-Hilfe! Viel Trubel um Caspar Jander

Während der Gespräche mit dem Neuzugang hatte Torsten Ziegner auch Kontakt zu Heidenheim-Trainer Frank Schmidt. Gegen Vohwinkel feierte der Offensivmann sein Debüt.

Torsten Ziegner probierte in der ersten Niederrheinpokalrunde gegen den FSV Vohwinkel in Homberg (7:0) einiges aus und ließ unter anderem Benjamin Girth und Pascal Köpke gemeinsam im Sturm auflaufen. Köpke und Alexander Esswein trafen erstmals im Trikot des MSV Duisburg. „Die Jungs brauchen Vertrauen in ihre Aktionen. Jetzt gilt es auch in der Meisterschaft erfolgreich zu sein“, sagte der Trainer.

Profitieren sollen die Offensivleute künftig auch von vielen Flanken. Tim Köther schlug am Mittwochabend einige davon. Die einjährige Leihe des 22-jährigen Linksaußen aus Heidenheim war erst am Mittag offiziell geworden, wenige Stunden später stand der ehemalige Düsseldorfer als Außenverteidiger direkt mit seinem neuen Team auf dem Platz. „Er sollte die Jungs in einer scharfen Trainingseinheit kennenlernen“, erklärte Ziegner.

Durch die Verletzungen von Niklas Kölle und Thomas Pledl ist der dynamische Flügelspieler bei den Zebras als Soforthilfe eingeplant. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt also nicht. „Er hat viele Flanken in geile Räume geschlagen. Da wollen wir hin“, fordert Ziegner nicht nur von seinem flexibel einsetzbaren Neuzugang.

Obwohl Köther nur fünf Minuten zum Bundesliga-Aufstieg des FCH beigetragen hat, sammelte der gebürtige Aachener in den ersten vier Wochen der Vorbereitung unter Frank Schmidt genügend Spielpraxis. Der MSV erhofft sich deshalb viel von der Verpflichtung, die von der Kategorie her im Vergleich zu Robin Müller (kam aus der Regionalliga) schon eine Stufe höher einzuordnen ist.

Um sich ein Bild zu machen, stand der MSV-Trainer über mehrere Wochen mit seinem Trainerkollegen Schmidt im Austausch. „Natürlich spricht man darüber, wie er seine Qualität sieht oder was die Erwartungshaltung in Heidenheim ist."

Durch den Köther-Deal sind die Personalplanungen einen Tag vor Ende der Transferfrist nun endgültig abgeschlossen. Nach dem geplatzten Wechsel nach Erfurt bleibt auch Phillip König Teil des Kaders und darf sich weiter empfehlen.

Ein kurzfristiger Verkauf von Caspar Jander kommt nicht infrage. „Es gibt gerade sehr viel Trubel um diesen Jungen, nicht nur was die Nationalelf betrifft. Es ist auch ein Punkt, dass der eine oder andere Verein nicht gedacht hat, dass uns der Junge so viel Wert ist“, sagte Ziegner.