RWE: Abwehr-Deal geplatzt! Neuer Rasen kommt - So teuer ist das Geläuf

Schlechte und gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen am Mittwochabend: Der Wunschkandidat für die Innenverteidigung wird nicht kommen. Dafür wird ein neuer Rollrasen verlegt.

Rot-Weiss Essen hat seit einigen Tagen versucht Tim Oermann vom VfL Bochum für die laufende Saison auszuleihen. RS berichtete.

Nach RevierSport-Informationen unternahm Essens Kaderplaner Marcus Steegmann mehrere Anläufe, um sich mit Bochums Sportchef Marc Lettau in der Personalie Oermann zu einigen. Der Spieler wollte, doch RWE konnte am Ende nicht mehr bieten. Kurzum: Das anvisierte Leihgeschäft mit Bochum und dem 19-jährigen Innenverteidiger kommt aus finanziellen Gründen nicht zustande. Preußen Münster soll nun ein möglicher Abnehmer für Oermann sein.

Ähnlich sieht es aktuell in der Personalie Jona Niemiec aus. Auch den 21-jährigen Stürmer von Fortuna Düsseldorf würden die Essener gerne in ihren Reihen sehen und ausleihen. Ähnlich wie bei Oermann: RWE hat hier aktuell nur einen sehr kleinen finanziellen Spielraum.

Der Grund: Rot-Weiss Essen wird in den nächsten Tagen 125.000 Euro in die Hand nehmen und einen neuen Rollrasen im Stadion an der Hafenstraße verlegen.

RWE ist seit drei Jahren für das Greenkeeping im Stadion an der Hafenstraße zuständig und wollte zu dieser Saison neue Wege gehen. "Wir haben ein Rasenproblem. Wir haben das Problem mit der GVE identifiziert und gehen dies gemeinsam im Sommer an. Wir werden eine grundlegende Rasen-Renovation durchführen. Das heißt: Der alte Rasen wird abgetragen und die Rasentragschicht einmal ausgetauscht", kündigte RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig bereits im April 2023 an.

Gesagt, getan: Der Sommer 2023 wurde an der Hafenstraße dazu genutzt, um sich von dem bisherigen Rollrasen zu trennen und einen neuen Rasen einzusäen. Dafür wurde auf jegliche Veranstaltung im Stadion in Essen-Bergeborbeck verzichtet. Das Ziel: Der natürlich gesäte Rasen sollte eine andere, viel bessere Wurzelfestigkeit erhalten. Klarer Fall von: Denkste!

Obwohl RWE noch einen Antrag auf ein Auswärtsspiel am 1. Spieltag der Saison 2023/2024 stellte und dem Rasen noch mehr Zeit geben wollte, erlebten die Rot-Weissen am 2. Spieltag gegen Erzgebirge Aue ein Desaster. Der Rasen war verheerend. Ein Auer Spieler verletzte sich und fällt wochenlang aus. RWE-Kapitän Felix Bastians blieb auch im Rasen hängen und verpasste aufgrund einer Muskelverletzung die letzten beiden Spiele.

Im zweiten Heimspiel der Saison, dem 1:0-Sieg gegen Preußen Münster, kam es zu einer im deutschen Profifußball historischen Rasen-Pause. Dieser wurde in der 70. Minute minutenlang von mehreren Helfern zusammengeflickt.

Nun die Konsequenz: RWE will sich nicht mehr für sein grünes Geläuf schämen und investiert die 125.000 Euro in einen neuen Rollrasen. Also: Zurück zum ursprünglichen Untergrund.

Heißt aber auch: Durch diese Investition wird es bis zum Sommer-Transferfensterschluss am Freitag, 1. September (18 Uhr), alles andere als einfach eine personelle Verstärkung für Trainer Christoph Dabrowski zu realisieren. Siehe im Fall Tim Oermann vom VfL Bochum.

Eine Möglichkeit würde sich nur auftun, sollte Essens Clemens Fandrich noch einen neuen Verein finden, das gesparte Geld wäre dann frei für einen Zugang.