Aue: Diagnose ist da - "Wir möchten uns auf diesem Weg beim Team von Rot-Weiss Essen bedanken"

Beim 1:1-Remis des FC Erzgebirge Aue bei Rot-Weiss Essen verletzte sich Aues Linus Rosenlöcher. Er blieb in dem katastrophalen Rasen hängen. Die Diagnose ist da.

Glück im Unglück: Der FC Erzgebirge Aue muss zwar vorerst auf seinen Abwehrspieler Linus Rosenlöcher verzichten.

Grund ist eine Verletzung am rechten Knie, die sich der 22-Jährige am Sonntagabend beim Spiel bei Rot-Weiss Essen (1:1) zugezogen hatte. Eine am Montagmorgen noch in Essen durchgeführte MRT-Untersuchung ergab, dass es sich glücklicherweise um keine schwerwiegendere Verletzung handelt. "Wir möchten uns auf diesem Weg beim Team von Rot-Weiss für die Mithilfe und Unterstützung bedanken", meinte FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.

Rosenlöcher war im Essener Rasen, der sich in einem katastrophalen Zustand befindet, hängengeblieben. Einige gingen schon von einer schweren Knieverletzung aus. Er musste schließlich das Stadion an der Hafenstraße auch mit Krücken verlassen. Doch Rosenlöcher hatte Glück im Unglück.

Bleibt die Frage, wie die Diagnose bei Essens Felix Bastians ausfällt? Wie Rosenlöcher blieb auch der Kapitän von Rot-Weiss Essen in der 63. Minute im Rasen hängen und musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.





Zumindest konnte der 35-Jährige aber selbstständig laufen und musste nicht wie Rosenlöcher gestützt werden. Nach dem Spiel äußerte sich auch RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski zur Verletzung seines Spielführers: "Bastians hat ein Zwicken im Adduktorenbereich gespürt. Ich weiß auch nicht, ob es am Rasen lag oder nicht. Das ist aber auch gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es hoffentlich keine schwerwiegende Verletzung ist, weil am Mittwoch bereits das nächste Spiel vor der Tür steht. Er ist unser Kapitän und ein Stabilisator in unserer Mannschaft. Deswegen müssen wir am Montag erst einmal abwarten, wie die genaue Diagnose ausfällt. Ich hoffe natürlich nicht, dass er längerfristig ausfallen wird."

Bis - Stand, Montag, 23. August, 17 Uhr, stand eine Diagnose bei Felix Bastians noch aus.