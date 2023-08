Der Knoten ist geplatzt. Im dritten Drittliga-Spiel feierte Preußen Münster den ersten Sieg. Zum ersten Mal stand Shaibou Oubeyapwa in der Startelf.

Als RevierSport vor rund vier Wochen ein Interview mit Shaibou Oubeyapwa führte, betonte der Flügelflitzer von Preußen Münster:

"Ich selbst bekomme von den Fans gutes Feedback bezüglich meiner Leistung in der Vorbereitung, darüber bin ich dankbar und das macht natürlich Lust auf mehr. Das möchte ich in der Saison bestätigen und mit guten Leistungen den Fans etwas zurückgeben!"

Am Dienstagabend konnte er sein Vorhaben dann eindrucksvoll umsetzen. Nachdem der 30-Jährige zum Saisonauftakt gegen Borussia Dortmund II (0:0) mit Knieproblemen passen musste und bei der 0:4-Derbyklatsche in Bielefeld nicht berücksichtigt wurde, stand er beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt erstmals in der Startelf – es war zeitgleich auch sein Profidebüt.

Oubeyapwa nutzte seine Chance und machte auf der rechten Seite ein starkes Spiel. In der 54. Minute holte er einen Elfmeter für seine Mannschaft heraus, als er mit viel Tempo in den Strafraum dribbelte und von Leon Guwara nur per Foul gestoppt wurde. Sein Teamkollege Gerrit Wegkamp verschoss den Strafstoß allerdings.

Kurz vor dem Schlusspfiff gelang dem pfeilschnellen Rechtsaußen dann aber doch noch sein erster Scorerpunkt im ersten Drittliga-Einsatz. Er setzte Stürmer Andrew Wooten mit einem schönen langen Flugball optimal in Szene, der das Leder aus knapp 17 Metern mit dem rechten Innenrist sehenswert zum 3:1-Endstand im Tor der Schanzer versenkte.

Der Jubel kannte unter den 9042 Fans im Preußenstadion keine Grenzen mehr. Eine Sache ist klar: Oubeyapwa hat mit dieser Leistung ein Ausrufezeichen gesetzt und auf sich aufmerksam gemacht.

Neuntes Duell für Oubeyapwa gegen RWE

Viel Zeit für Feierlichkeiten bleibt allerdings nicht. Denn bereits am Sonntag (27. August, 19.30 Uhr) steht für die Adlerträger die nächste Partie auf dem Programm – und die hat es in sich: Münster gastiert beim Erzrivalen Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße.

Für den 30-jährigen Oubeyapwa wird es bereits sein neuntes Aufeinandertreffen mit RWE. Die bisherige Bilanz: acht Spiele, kein Sieg, vier Remis, vier Niederlagen. In diesen acht Partien – alle im Trikot von Rot-Weiß Oberhausen – erzielte er zwei Treffer und bereitete ein Tor direkt vor. Es wird spannend, ob der Flügelflitzer seinen ersten Sieg gegen Essen bejubeln kann…