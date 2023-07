Drittligist Preußen Münster spielt bislang eine gute Vorbereitung. Flügelflitzer Shaibou Oubeyapwa ist bereit für seine erste Saison in der 3. Liga.

Als Shaibou Oubeyapwa im Sommer 2022 von Rot-Weiß Oberhausen zum SC Preußen Münster wechselte, war das Ziel des Flügelflitzers klar: Aufstieg! Ein Jahr später wurde diese Mission erfüllt und die Adlerträger spielen in der kommenden Saison wieder im Profifußball.

In 27 Regionalliga-Partien konnte Oubeyapwa elf Scorerpunkte (3 Tore, 8 Vorlagen) zu diesem Erfolg beitragen. Rückblickend spricht der 30-Jährige von einer tollen letzten Saison.

"Es war eine sehr gute Saison von uns, die von sehr viel Disziplin, harter Arbeit, Demut und keiner Zufriedenheit bei einem Sieg geprägt war. Ganz im Gegenteil: Wir waren immer hungrig – und das Woche für Woche. Wirklich alle in der Mannschaft haben an einem Strang gezogen, Gas gegeben und ihr persönliches Ego beiseitegeschoben, weil es einfach nur um die Mannschaft ging und das gemeinsame Ziel, den Aufstieg, zu packen. Dazu kann man aber nicht nur uns Spieler und Trainer zählen, sondern den gesamten Verein. Zusammen mit den Fans, die uns immer gepusht haben, und der gesamten Stadt Münster", erklärt Oubeyapwa gegenüber RevierSport.

Der Familienvater weiter: "'Alle zusammen für Preußen Münster' wurde wortwörtlich verkörpert. Und am Ende standen wir verdient ganz oben und konnten alle zusammen den Aufstieg feiern. Diese Meisterschaft, die Emotionen und die Feierlichkeiten im Stadion, in der Stadt und am Rathausplatz sind Erinnerungen, die für immer bleiben."

Am 05. August (14 Uhr) startet für die Preußen die 3. Liga mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II. Für die Elf von Trainer Sascha Hildmann wird es wichtig sein, direkt gut zu starten.

Oubeyapwa zeigt sich zuversichtlich: "Die lange Vorbereitung neigt sich dem Ende zu. Wir haben die ganze Zeit gut gearbeitet – Qualität und Intensität sind hoch. Dazu haben wir gute Ergebnisse in den Testspielen erzielt, was wichtig für das Selbstbewusstsein ist. Ich selbst bekomme von den Fans gutes Feedback bezüglich meiner Leistung in der Vorbereitung, darüber bin ich dankbar und das macht natürlich Lust auf mehr. Das möchte ich in der Saison bestätigen und mit guten Leistungen den Fans etwas zurückgeben!"

Für Münsters neue Nummer zehn wird es persönlich seine erste Saison in der 3. Liga. Von 2018 bis 2023 spielte er ausschließlich in der Regionalliga West und überzeugte in dieser Spielklasse. Entsprechend groß ist die Vorfreude beim schnellen und technisch versierten Außenspieler.

"Ich freue mich, dass es bald losgeht – eine Liga höher. Ich danke Gott für diese Chance. In den letzten Jahren bin ich gesund geblieben, was für mich wichtig ist. Ich habe immer wieder hart gearbeitet, Gas gegeben und bin zugleich geduldig und demütig geblieben. In den letzten Jahren in der Regionalliga West habe ich performt und meine Leistung gebracht. Ich bin topfit und habe mich noch nie so gut gefühlt. Wenn alles gut läuft, bin ich überzeugt, dass es eine gute Runde wird. Man darf sich aber nie ausruhen, es geht immer weiter."

Als Aufsteiger hat für die Münsteraner natürlich der Klassenverbleib oberste Priorität. Ähnlich sieht es auch Oubeyapwa, wobei der Routinier noch keine exakte Zielsetzung herausgeben wollte: "Wir sind Aufsteiger und wollen im ersten Spiel direkt einen guten Start zuhause gegen die U23 vom BVB hinlegen. Natürlich wollen wir eine gute Runde spielen, aber eine Saison ist lang."