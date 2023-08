Preußen Münster: Der Sportchef über Bielefeld- und Essen-Derby, Transfers und Dennis Grote

Der SC Preußen Münster reist am Samstag (19. August, 14 Uhr) zum Derby zu Arminia Bielefeld. RevierSport hat mit dem Geschäftsführer Sport, Peter Niemeyer, des SCP gesprochen.

Peter Niemeyer befindet sich aktuell in seiner vierten Saison als sportlicher Verantwortlicher des SC Preußen Münster.

Zunächst startete der 39-Jährige als Sportdirektor bei den Adlerträgern und ist seit dem 1. Juli Geschäftsführer Sport. Ein persönlicher Aufstieg, den sich der Ex-Profi allemal verdient hat.

Der 146-malige Bundesligaspieler (u.a. Hertha BSC und Werder Bremen) gewann mit den Preußen schon den Westfalenpokal, scheiterte in der Saison 2021/2022 knapp am Drittliga-Aufstieg und schaffte diesen dann ein Jahr später.

Die Preußen starteten mit einer Nullnummer gegen Borussia Dortmund II in die Saison und reisen am 2. Spieltag zum brisanten Duell zu Arminia Bielefeld (Samstag, 19. August, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker). RS sprach vor diesem Duell mit Niemeyer über die aktuelle Situation rund um die Hammer Straße.

Peter Niemeyer, wie haben Sie eigentlich das vergangene DFB-Pokal-Wochenende verfolgt. Fünf Drittligisten sind in die nächste Runde gezogen. Was war für Sie die größte Überraschung?

Überrascht hat mich das nicht, sondern die Erkenntnis bestätigt, dass die drei Profiligen noch näher zusammengerückt sind. Die Ergebnisse sprechen für die Entwicklung, die die 3. Liga in den vergangenen Jahren genommen hat.

Denkt man an solch einem Wochenende automatisch an den FC Bayern München, der ja am 26. September nach Münster kommt?

Natürlich beschäftigen uns die Bayern im organisatorischen Bereich, sportlich ist das Spiel aber noch ganz weit weg. Wir freuen uns sehr auf die Partie, tun aber gut daran, im Hier und Jetzt zu bleiben und uns auf die Aufgaben in der 3. Liga zu konzentrieren.

Jedes dieser Duelle hat seinen ganz besonderen Reiz und seine besondere Geschichte, insbesondere für unsere Fans und das gesamte Umfeld. Ich möchte das gar nicht gegeneinander aufwiegen. Und aus sportlicher Sicht ist nach drei Jahren in der Regionalliga ohnehin jedes Drittligaspiel für uns ein absolutes Highlight. Peter Niemeyer über Spiele gegen Bielefeld und Essen

Bevor es gegen die Bayern geht, stehen noch einige Drittligaspiele an. Wie bewerten Sie den Start gegen Dortmunds U23 und was erwarten Sie von dem Spiel in Bielefeld?

Es war ein guter Start von uns, man sah aber auch direkt die hohe Leistungsdichte in der Liga. Wir müssen in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen – natürlich auch am kommenden Wochenende.

Auf solche Spiele hat sich ganz Münster gefreut. Glauben Sie, dass die Duelle gegen die Arminia aus Fan-Sicht die Highlights der Saison sind oder sind es dann doch die Partien gegen den alten Regionalliga-Konkurrenten Rot-Weiss Essen?

Jedes dieser Duelle hat seinen ganz besonderen Reiz und seine besondere Geschichte, insbesondere für unsere Fans und das gesamte Umfeld. Ich möchte das gar nicht gegeneinander aufwiegen. Und aus sportlicher Sicht ist nach drei Jahren in der Regionalliga ohnehin jedes Drittligaspiel für uns ein absolutes Highlight.

Zurück zum nächsten Gegner: Wie schätzen Sie die Arminia ein? Ist das 1:3 in Dresden der Maßstab oder der Pokalsieg gegen den VfL Bochum?

Man muss jedes Spiel für sich betrachten. Bielefeld hat eine sehr hohe individuelle Qualität, das haben sie sowohl gegen Dresden als auch gegen Bochum schon gezeigt.

Trauen Sie diesem Team den sofortigen Wiederaufstieg zu?

Mit den finanziellen und strukturellen Möglichkeiten, die Bielefeld hat, können sie auch im Aufstiegskampf ein wichtiges Wort mitreden.

Die Arminia hat einen nahezu kompletten Umbruch vollzogen, Münster vertraut auf viele Aufstiegshelden. Werden die Fans bis zum Ende des Transferfensters noch weitere Zugänge zu Gesicht bekommen?

Wir vertrauen unserer Mannschaft zu 100 Prozent. Wir haben tolle Spieler und gute Charaktere im Team. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, den Markt genau zu beobachten und die Qualität zu erhöhen, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.

Auf welchen Positionen würden Sie sich denn noch Verstärkungen wünschen?

Ich mache das nicht an Positionen fest, weil wir in allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt sind. Wir haben uns Spielraum freigehalten, schöpfen ihn aber nur dann aus, wenn es absolut Sinn macht.

Wie sehr hat Sie eigentlich der Kreuzbandriss von Dennis Grote getroffen - und: wie geht es ihm? Könnte er noch in dieser Saison zurückkehren?

Natürlich hat mich die Verletzung von Dennis sehr getroffen, ich bin aber davon überzeugt, dass er aufgrund seiner körperlichen Verfassung, seines gefestigten Charakters und seines starken Willens zurückkommen wird. Dennis ist weiterhin ein wichtiger Teil unserer Mannschaft.

Rund um den SCP herrscht eine große Euphorie. Was ist mit dieser Unterstützung in dieser Saison möglich? Mehr als "nur" der Klassenerhalt?

Wir freuen uns sehr über die Euphorie, die auch losgelöst vom Aufstieg das Ergebnis harter Arbeit und eines erfolgreich eingeschlagenen Weges ist. Diesen Weg, den wir vor drei Jahren beschritten haben, wollen wir konsequent fortsetzen und uns stetig weiterentwickeln. Das machen wir aber nicht am Tabellenplatz fest.