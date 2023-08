MSV Duisburg: Schock! Stammspieler fällt monatelang aus

Ganz bittere Nachrichten für den MSV Duisburg: Ein Stammspieler muss operiert werden und wird dem Drittligisten monatelang nicht zur Verfügung stehen.

Das ist bitter! Der MSV Duisburg muss in der nächsten Zeit auf einen seiner besten Spieler verzichten.

Niklas Kölle, der sich am 1. Spieltag im Auswärtsspiel beim SC Freiburg II (1:1) eine Verletzung zugezogen hat, muss sich einer Operation unterziehen. Kölle hatte sich in Freiburg am vergangenen Sonntag schon nach neun Minuten bei einem gegnerischen Foul an der Schulter verletzt. Der 23-Jährige wird am Montag in Markgröningen operiert.

"Niklas Kölle wird den Zebras mit einer schweren Schulterverletzung aus dem Freiburg-Spiel leider mehrere Monate fehlen", heißt es von offizieller Seite des MSV.

Kölle steht seit Sommer 2022 in Duisburg-Meiderich unter Vertrag und ist ein absoluter Stammspieler im Team von Trainer Torsten Ziegner. Er kann bisher auf 32 Einsätze (fünf Tore, zwei Vorlagen) im Trikot der Zebras zurückblicken.

Der MSV bestritt am Freitagabend (11. August) ein Testspiel beim West-Regionalligisten SSVg Velbert. Mit 5:0 gewannen die Duisburger.

Am Samstag, 19. August, 14 Uhr, steht dann in der Schauinslandreisen-Arena das erste Drittliga-Heimspiel gegen den TSV 1860 München auf dem Programm.

Dass der MSV bis zum Ende des Sommer-Transferfensters am 2. September noch einmal auf dem Markt tätig werden will, betonte Ralf Heskamp bereits vor wenigen Tagen: "Fußball ist ein Tagesgeschäft. Wir kennen den Markt, der Spieler darf aber nicht nur zwei von beispielsweise fünf Kriterien erfüllen. Er sollte Lust auf den Verein haben und es muss finanziell passen. Da spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Wir wollen überzeugt sein."

Nach dem Kölle-Ausfalle wird Manager Heskamp sicherlich schon seine Liste im Blick haben.

Die Zugänge des MSV in der Übersicht: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Dennis Smarsch und Robin Müller (beide FC St. Pauli)

Die Abgänge des MSV in der Übersicht: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen), Leroy Kwadwo (1860 München), Marvin Ajani, Lukas Raeder, (alle Ziel unbekannt), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt), Julian Hettwer (BVB II), Vincent Gembalies (SC Paderborn II)