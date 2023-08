3. Liga: 1860 holt 1,90-Meter-Stürmer von einem Liga-Konkurrenten

Der TSV 1860 München hat nach dem ersten erfolgreichen Spieltag - die Löwen siegten mit 2:0 gegen Mannheim - einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der TSV 1860 München hat eine neue Nummer 9. Joël Zwarts wechselt mit sofortiger Wirkung an die Grünwalder Straße und wird am Mittwoch (9. August 2023) erstmals am Mannschaftstraining der Löwen teilnehmen. Er kommt vom Sechziger-Liga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg.

Der gebürtige Rotterdamer spielte in der Jugend neben Excelsior auch für Feyenoord, in deren Trikot er acht Spiele in der UEFA Youth League absolvierte und zweimal für die niederländische U19-Nationalmannschaft auflief. Für Excelsior Rotterdam kommt Zwarts auf 66 Begegnungen, 20 Tore und 18 Vorlagen.

Zwarts kann im Seniorenbereich auf insgesamt 106 Spiele in der zweiten niederländischen Liga, der Kampioen Divisie, zurückblicken. Hier erzielte er 31 Tore und bereitete 24 Treffer vor.

In Deutschland war der 1,90 Meter große Mittelstürmer in 24 Spielen der 2. Liga für den nun abgebenden SSV Jahn Regensburg am Ball, die ihn zuletzt an ADO Den Haag (32 Spiele, 6 Tore) verliehen hatten. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten Regensburg und der TSV 1860 München Stillschweigen.

"Die intensiven Bemühungen des TSV 1860 München, mich für den Sturm zu verpflichten und die Gespräche mit Maurizio Jacobacci haben mich überzeugt. Ich habe viel Positives über den Verein und die Fans gehört und freue mich darauf, mich ab Mittwoch in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel voll einzubringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können", erklärte Zwarts bei seiner Vorstellung.

Für den TSV 1860 München geht es nach dem 2:0 zum Drittligastart gegen den SV Waldhof Mannheim erst am 19. August weiter. Dann reisen die Bayern ins Ruhrgebiet zum MSV Duisburg. Am kommenden Wochenende wird die 1. Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Der TSV 1860 München konnte sich in der vergangenen Saison im bayrischen Landespokal nicht für die DFB-Pokal-Hauptrunde qualifizieren.