MSV Duisburg: Warten auf die Kölle-Diagnose, Traumstart für die U17

Während die U17 des MSV Duisburg mit einem Derbysieg gegen RWO in die Bundesliga startete, wartet man beim MSV auf die Diagnose zur Schwere der Verletzung von Niklas Kölle.

Die Offensive des MSV Duisburg ist das Sorgenkind von Trainer Torsten Ziegner. Zwei Spieler für die offensiven Außenbahnen werden noch gesucht, zudem hat sich Niklas Kölle beim 1:1 beim SC Freiburg II zum Start der 3. Liga vermutlich schwer verletzt.

Kölle fiel nach einem taktischen Foul von Davino Knappe auf Höhe der Mittellinie unglücklich auf den Rasen. Der vierte Offizielle winkte sofort die Physios heran. Mit ausgestrecktem Arm und schmerzverzerrtem Gesicht musste Kölle früh in die Kabine und machte Platz für Chinedu Ekene. Vieles deutete auf eine ausgekugelte Schulter hin.

Auch am Montag gab es noch keine Diafnose, was selten ein gutes Zeichen ist, wenn weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die Schwere der Blessur zu ermitteln.

Der MSV teilte am Montag mit: "Die schwere Schulter-Verletzung, die sich Niklas Kölle beim 1:1 der Zebras beim SC Freiburg zugezogen hat, erfordert in den kommenden Tagen noch weitere Untersuchungen. Erst dann wird die Beurteilung des weiteren medizinischen Vorgehens möglich sein." Am Wochenende hat der MSV spielfrei, da die 3. Liga pausiert, für den DFB-Pokal hatten sich die Zebras nicht qualifiziert.

MSV Duisburg: U17 startet mit Derbysieg, U19 startet am Wochenende

Die U17 des MSV Duisburg feierte zum Auftakt der Junioren-Bundesliga West einen 2:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen. Mo Berrahou und Ugur Sahin trafen für den MSV, Adrijan Pesa erzielte für Rot-Weiß Oberhausen den Anschluss in der Nachspielzeit.





Da waren die Duisburger schon nur noch mit neun Mann auf dem Platz. Erst gab es Gelb-Rot, dann eine Verletzung und der MSV konnte nicht mehr wechseln. Am Ende zitterte der MSV den Dreier über die Zeit.

Weiter geht es für die U17 am Samstag (12. August, 13 Uhr) gegen den VfB Waltrop, der am ersten Spieltag 0:5 beim VfL Bochum verlor. Auch die U19 des MSV, die die Generalprobe gegen die U19 des SV Meppen verlor, startet in die Junioren-Bundesliga. Zum Auftakt geht es am Sonntag (13. August, 11 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf.