1. FC Saarbrücken legt mit Stürmer aus der 2. Bundesliga nach

Der 1. FC Saarbrücken hat nach dem Drittliga-Start einen neuen Stürmer verpflichtet. Er kommt von einem Zweitligisten.

Kurz nach dem 1:1 beim Drittliga-Auftakt gegen die SSV Ulm ist der 1. FC Saarbrücken erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Mit Simon Stehle hat der FCS einen neuen Angreifer verpflichtet.

Der 21-Jährige stand zuletzt bei Hannover 96 unter Vertrag und verbrachte die vergangene Saison bereits in der 3. Liga: als Leihspieler von Viktoria Köln. Nun wechselt Stehle ins Saarland.

Sein Transfer ist Vereinsangaben zufolge aber nicht etwa eine Reaktion auf den durchwachsenen Saisonstart gegen Aufsteiger Ulm - sondern auf die Verletzung von Sebastian Jacob. Der Routinier zog sich während der Sommervorbereitung einen Kreuzbandriss zu.

"Wir mussten nach der tragischen Verletzung von Sebi Jacob in Sachen offensiver Kaderverstärkung nochmal nachlegen", sagt Trainer Rüdiger Ziehl. "Simon Stehle bringt die von uns gewünschte Schnelligkeit und Dynamik für das Angriffsspiel mit. Er hat eine hervorragende Ausbildung genossen und das nötige Potenzial, unsere Durchschlagskraft in und um den gegnerischen Strafraum entscheidend zu verbessern."

Der Deutsch-Kolumbianer wurde in Spanien geboren und wechselte von dort aus 2017 in den Nachwuchs von Hannover. Für die Profis der 96er bestritt er fünf Zweitliga-Partien und erzielte einen Treffer, ehe Stehle für zwei Jahre in die 3. Liga verliehen wurde.

Erst an den 1. FC Kaiserslautern, mit dem der Stürmer vor gut einem Jahr den Aufstieg feierte. Dann an Viktoria Köln. 34 Einsätze mit vier Toren und drei Vorlagen sammelte Stehle in dieser Zeit. Nun geht es für ihn bei den ambitionierten Saarbrückern weiter. Insgesamt ist Stehle der achte Neuzugang im Ziehl-Team.

"Saarbrücken hat sich mit seinen Fans und der tollen Stadionatmosphäre einen exzellenten Ruf in der Liga erarbeitet", sagt Stehle in einer Klubmitteilung zu seinem Wechsel. "Der FCS ist für mich die ideale Plattform, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Step in meiner Karriere zu machen."