Ausland: MSV-Eigengewächs wechselt aus der Türkei nach Griechenland

Nach zwei Jahren in der Türkei ist für Ahmet Engin Schluss. Der Offensivspieler, der viele Jahre beim MSV Duisburg verbrachte, zieht nach Griechenland weiter.

Als Ahmet Engin im Sommer 2021 den MSV Duisburg nach acht Jahren Richtung Kasimpasa in die Türkei verließ, war der in Moers geborene Flügelflitzer sehr glücklich.

Gegenüber RevierSport sagte das MSV-Eigengewächs: "Mein Traum ist wahr geworden. Ich freue mich sehr, dass ich in der höchsten Liga der Türkei spielen werde. Ich danke meiner Familie, vor allen Dingen meinem Vater, für die großartige Unterstützung. Ich kann die heißen Istanbuler Derbys kaum erwarten. Das wird einfach fantastisch."

Nach zwei Jahren in Istanbul blickt der 26-Jährige auf 55 Süper-Lig-Einsätze sowie drei Tore und drei Vorlagen zurück. Hinzu kommen sechs Begegnungen im türkischen Pokal, in denen Engin auch zwei Treffer und zwei Assists sammeln konnte.

Nun zieht es ihn weiter: Er unterschrieb einen Vertrag in Griechenland und wird ab sofort für den Erstligisten Volos NPS auflaufen.

"Die Erfahrungen aus der Türkei will ich nicht missen. Es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Aber jetzt freue ich mich auf Griechenland. Mit Volos habe ich einen sehr coolen Klub gefunden, der einiges vor hat und sich für das internationale Geschäft qualifizieren will. Auch die Stadt ist top und liegt direkt am Meer. Sie ist mit knapp 90.000 Einwohnern klein, aber fein. Das gefällt mir", erzählt Engin gegenüber RevierSport.

Eine Option auf eine Rückkehr nach Deutschland gab es in diesem Sommer nicht. Mehr als lose Anfragen waren nicht dabei. "Aber, klar: Irgendwann möchte ich natürlich zurück. Es ist aber noch nicht die Zeit dafür gekommen", betont Engin.

Und der MSV? "Den MSV Duisburg trage ich tief in meinem Herzen. Ich verfolge alles über den MSV und lese auch viel auf reviersport.de über die Zebras. Ich bin immer auf Stand. Ich hoffe, dass der MSV eine super Saison spielt und seine Ziele erreicht. Das hätte der Verein, die Stadt und allen voran die Fans verdient", antwortet Engin.

Sein MSV-Profidebüt feierte Engin 2015. Er bestritt insgesamt 149 Pflichtspiele für die Meidericher, in denen er 15 Tore erzielte und 27 Treffer vorbereitete. Er erlebte zwei Abstiege und eine Drittligameisterschaft mit dem MSV Duisburg. Im Sommer 2021 verließ er Duisburg nach acht Jahren Richtung türkische Süper Lig. Nun geht es für ihn in der griechischen Super League weiter.