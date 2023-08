BVB II: Mittelstürmer aus Nürnberg kommt vor dem Drittliga-Start

Der BVB II hat kurz vor dem Drittliga-Start bei Preußen Münster nochmals nachgelegt.

Der BVB II startet am Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger Preußen Münster in die 3. Liga. Wenige Tage zuvor hat die Mannschaft noch einen neuen Mittelstürmer bekommen.

Jermain Nischalke, der beim 1. FC Nürnberg einen Profivertrag besaß, wird sich der U23 von Borussia Dortmund anschließen. Beim "Club" spielt er zuletzt in der U23 in der Regionalliga Bayern.

"Wir freuen uns, dass wir den Transfer so kurzfristig realisieren konnten. Wir beobachten Jermain schon eine ganze Weile, sind von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass er uns helfen kann", betont Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der BVB U23.

Was auffällt: Mit Nischalke, der schon aufgrund der Aussprache seines Nachnamens bei BVB-Fans Kultcharakter erlangen könnte, und Leonardo Vonic spielen in der kommenden Spielzeit die beiden Top-Scorer der U23 des 1. FC Nürnberg in der 3. Liga.

Nischalke kam 30 Mal zum Einsatz, dabei erzielte er 18 Treffer und bereitete sieben Tore vor. Noch etwas erfolgreicher war Leonardo Vonic, der vor einigen Tagen zu Rot-Weiss Essen wechselte.

Die Bilanz des 20-jährigen Vonic: 36 Partien, 22 Treffer und sieben Vorlagen. Nun treffen sich beide eine Liga höher wieder.

Der gebürtige Berliner Nischalke wurde bei Hertha Zehlendorf und Union Berlin ausgebildet, bevor er im vergangenen Sommer zur Zweitvertretung der Franken wechselte. Im Dezember 2022 unterschrieb der Stürmer einen Profivertrag beim 1. FC Nürnberg. Für die Profis lief er während der letzten Spielzeit dreimal in der 2. Bundesliga auf. Der BVB leiht den Offensivspieler für ein Jahr aus und hat mit dem „Club“ eine Kaufoption vereinbart.

Diese Zugänge verpflichtete der BVB II: Jermain Nischalke (1. FC Nürnberg), Julian Hettwer (MSV Duisburg), Paul-Philipp Besong (1.FC Nürnberg), Ayman Azhil (Bayer 04 Leverkusen), Patrick Göbel (FSV Zwickau), Justin Butler (FC Ingolstadt), Felix Irorere (Karlsruher SC), Franz Roggow (FC St. Pauli), Tiago Estevão (SV Rödinghausen), Nnamdi Collins, Noa-Gabriel Simic, Jonah Husseck, Samuel Bamba, Marian Kirsch, Hendry Blank (alle eigene U19)