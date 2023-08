MSV: Mit voller Kapelle nach Freiburg, Klub ist mit Zugängen "auf der Zielgeraden"

Der MSV Duisburg steht vor dem Drittliga-Start bei der U23 des SC Freiburg. So ist die Lage vorher bei den Zebras.

Es geht wieder los. Der MSV Duisburg muss zum Start der 3. Liga am Sonntag (16:30 Uhr) zum SC Freiburg II reisen. Die Breisgauer waren in der letzten Saison die große Überraschung.

Platz zwei zu wiederholen, wird allerdings schwer bis unmöglich. Denn wie viele U23-Teams hat auch Freiburg erneut einen großen Umbruch hinter sich. Viele Leistungsträger wechselten in die 2. Bundesliga.

Yannik Engelhardt und Vincent Vermeij gingen zu Fprtuna Düsseldorf, Philipp Treu wechselte zum FC St. Pauli und Lars Kehl schloss sich dem VfL Osnabrück an.

MSV-Coach Torsten Ziegner erwartet daher eine Wundertüte. Die er mit dem ganzen Kader bespielen kann. Personell muss er nur in der Offensive schauen, wie er die 90 Minuten final angeht. Denn auch Pascal Köpke und Phillip König sind bereit, der Trainer muss keinen Spieler ersetzen.

Doch er erklärt: "Alle können mitfahren, es gibt aber noch Wackelkandidaten, da müssen wir abwarten. Pascal war lange verletzt, er ist wieder im Teiltraining. Das wird ein Wettlauf mit der Zeit. Der Rest ist bei 100 Prozent und damit auch ein Kandidat für die Startelf. Denn auch Philipp ist wieder voll im Mannschaftstraining."

Der Ex-Profi fährt daher mit einem guten Gefühl in den Breisgau, denn seine Mannschaft hat ihm in der Vorbereitung gefallen, wie er versichert: "Ich kann meine Mannschaft besser einschätzen als die Freiburger. Bei uns gab es ein paar Änderungen. Wir haben während der ganzen Vorbereitungszeit, da klammer ich alle Testspielergebnisse aus, die Sache sehr ordentlich gemacht. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet. Daher werden wir über 90 Minuten laufen können, wir haben viel im Spiel gegen den Ball getan. Etwas improvisieren mussten wir in der Offensive. Da gab es Verletzungen, der Kader ist dort noch nicht komplett."

Was sich aber schnell ändern kann. Zwei Mann für die offensiven Außen sucht Ziegner noch. Es scheint bald etwas zu verkünden zu geben, wie er berichtet: "Im Fußball geht es manchmal schnell. Heute wird niemand mehr unterschrieben. Aber wir sind mit Kandidaten auf der Zielgeraden. Es kann sein, dass es schnell geht. Aber es kann auch sein, dass es sich noch über das Wochenende hinzieht."

So könnten sie spielen: Müller - Bitter, Mai, Fleckstein, Mogultay - Bakalorz, Jander - Pledl, Pusch, Kölle - Girth

Es fehlt: niemand