3. Liga: Wichtiges Zeichen - Exklusivpartner des MSV Duisburg hat verlängert

Wichtiges Zeichen für den MSV Duisburg, der auf einen Partner auch in Zukunft bauen kann.

Am Sonntag (6. August, 16:30 Uhr) startet der MSV Duisburg beim SC Freiburg II in die neue Saison der 3. Liga. Zuvor sucht Trainer Torsten Ziegner noch zwei Spieler, nachdem Julian Hettwer die Zebras in Richtung BVB II verlassen hat.

Immer im Auge muss der Klub die Finanzen haben. Daher ist das eine wichtige Nachricht: Der MSV Duisburg und die Sparkasse Duisburg haben ihren gemeinsamen Vertrag als Exklusivpartner der Zebras um weitere zwei Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert. Die Verlängerung ist ein Zeichen der Sparkasse Duisburg als Bekenntnis zur Stadt und zum traditionsreichen Fußball-Standort Duisburg.

„Der MSV ist und bleibt trotz aller Höhen und Tiefen ein wichtiger Bestandteil für die Menschen in und um Duisburg. Die Zuverlässigkeit der Sparkasse ist ein Pfund, auf das sich die Vereine, die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger verlassen können“, versichert Dr. Bonn, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Duisburg.

„Für die erneute Verlängerung sind wir der Sparkasse Duisburg sehr dankbar“, freut sich MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt. „Darüber hinaus hatte die Sparkasse Duisburg bereits vorzeitig ihr Engagement auf der Fensterfront der Arena verlängert und dadurch einen weiteren, wichtigen Beitrag im Rahmen der Lizenzerteilung geleistet. Damit wurde einmal mehr die Verlässlichkeit der Sparkasse Duisburg als starker Partner sichtbar und spürbar.“

Das Rechtepaket umfasst unter anderem TV-relevante Bandenwerbung, Ticketkontingente im Business-und Publicbereich, Social-Media- Aktivitäten und die Zuschauer im Westbereich der Arena werden weiterhin auf der offiziellen Sparkassen-Tribüne Platz nehmen. Darüber hinaus dürfen sich die Fans des Spielvereins auf Aktionen freuen, die die Sparkasse gemeinsam mit dem MSV in Verbundenheit zu Stadt und Verein umsetzen wird.